Governador visita o Caparaó nesta sexta (16) para entrega de obras em Guaçuí, Alegre e Calçado

Por Wanderson Amorim

O governador Renato Casagrande estará na região do Caparaó no Espírito Santo, nesta sexta-feira (16). Ele cumprirá agenda nas cidades de Guaçuí, Alegre e São José do Calçado, onde fará entregas de obras, em diversas áreas e autorizará outros serviços, na região.

O primeiro compromisso de Casagrande será às 8h30, na Escola “Monsenhor Miguel de Sanctis”, em Guaçui. Fará a entrega simbólica da ponte da comunidade de São Miguel; entregará o serviço de hemodiálise da Santa Casa, assinará ordem de serviço para obras na Escola Monsenhor Miguel de Sanctis e para reforma do CRAS, além de dar início ao Mutirão de Consultas, Exames e Cirurgias Eletivas na Santa Casa e implantação do serviço “Medicamento em Casa.

Às 10h30, no distrito de Celina, em Alegre, o governador participa de solenidade para as seguintes entregas e ordens de serviço: entrega da reforma da EEEFM “Sirena Rezende Fonseca”, ordem de serviço para obras da CMEI ‘Tio Teotônio Barbosa”, repasse do Fundo Cidades e entrega do projeto Compra Direta de Alimentos.

Já em São José Do Calçado, a partir das 14h, Casagrande vai inaugurar a base do SAMU 192, no Centro. Às 14h30, encerrando a agenda, dará ordem de serviço para a reforma do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e para a Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); fará aquisição de computadores para a rede municipal de ensino e uma ambulância.

Ainda em Calçado, Renato Casagrande dará início ao Mutirão de Consultas, Exames e Cirurgias Eletivas no Hospital São José do Calçado e, por fim, lançará a pedra fundamental do polo industrial que recebeu incentivo por meio do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (INVEST-ES).

