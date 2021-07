Governador visita Guaçuí e libera quase R$ 8 milhões para obras na cidade

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 46

Em visita ao município de Guaçuí, nesta sexta-feira (17), o governador Renato Casagrande autorizou quase R$ 8 milhões em obras para a área de educação e assistência social.

Na solenidade, realizada na Escola “Monsenhor Miguel de Sanctis”, Casagrande deu ordem de serviço para obras na unidade, que custarão R$ 7.4 milhões, e liberou R$ 300 mil para a reforma do CRAS.

O governador também realizou a entrega simbólica da ponte da comunidade de São Miguel e deu início ao Mutirão de Consultas, Exames e Cirurgias Eletivas na Santa Casa e implantação do serviço “Medicamento em Casa”.

O prefeito Marcos Jauhar destacou a atuação do governo Casagrande na cidade. “Guaçuí nunca recebeu tantos investimentos do Governo do Estado, em tão pouco tempo. Isso é um trabalho de austeridade”, elogiou.

Casagrande falou do empenho de sua gestão para investimento em todos os municípios capixabas. “Acreditamos que o trabalho transforma, e transforma muito mais na educação, como os investimentos que estamos fazendo aqui em Guaçuí. Demos computadores para os professores, internet, e vamos ajudar nossos estudantes com tecnologia. Estamos valorizando nossos profissionais da educação”, assinalou.

Ele lembrou as dificuldades enfrentadas pelo governo no enfrentamento da pandemia. “Não tiveram decisões fáceis. Fomos criticados por medidas adotadas, mas foram ações acertadas. Não fizemos hospitais de campanha. Hospital de campanha é pra guerra, terremoto. Nós investimos nos hospitais, contratamos leitos de UTI, ampliamos os hospitais. Em Cachoeiro, transformamos o ‘Elefante Branco’ em um hospital. Passamos por momentos muito difíceis, mas, graças a Deus, estamos superando. Tem gente que não entendeu nossas medidas na hora, mas hoje estamos colhemos frutos, mesmo com medidas antipáticas”, avaliou o governador.

