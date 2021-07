Governador do ES usa Whatsapp para se aproximar ainda mais da população

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 36

O governador, Renato Casagrande saiu de Viana, nesta sexta-feira (23), satisfeito não só por ter anunciado a liberação de quase R$100 milhões em obras e ações, o maior investimento na história do município.

Mas, também, por conta de uma lembrança ao retornar para Vitória, depois de presidir as comemorações pelos 159 anos de emancipação política de Viana que, por um dia, foi transformada em Capital Simbólica do Espírito Santo.

Renato Casagrande fez questão de registrar, nas redes sociais:

“Quando voltava da Comemoração do Aniversário de Viana, lembrei de uma mensagem que a Maria da Penha, moradora de Marcílio de Noronha, havia me enviado pelo WhatsApp essa semana.

Liguei para agradecer o carinho e contar o que estamos fazendo para melhorar a qualidade de vida da população de Viana.

Muito obrigado pelo apoio, Maria da Penha e todo povo Vianense!

[ Quem não tem meu WhatsApp ainda, salve e mande uma mensagem com seu nome e cidade, para eu salvar: 📲 27 99666-4240 ]”

#GovernoES #Viana159anos #OTrabalhoNãoPara

O whatsapp (27 99666-4240) foi criado pelo Governo do Estado para ser um canal direto do cidadão com o Renato Casagrande. Quem tiver interesse pode enviar crítica, sugestão ou elogio para nortear as ações do Poder Executivo.

Inaugurações de obras marcaram aniversário

Durante as comemorações pelos 159 anos de Viana, foram inauguradas as obras de reforma da Praça de Marcílio de Noronha, além da pavimentação e drenagem de diversas ruas no município e de mais 30 unidades habitacionais de interesse social em lotes pulverizados no bairro Campo Verde e ainda títulos para Regularização Fundiária de 778 lotes de Interesse Social nos núcleos urbanos informais Areinha, Vale do Sol B e Vale do Sol C, localizados no bairro Areinha.

Renato Casagrande também assinou as Ordens de Serviço para obras de reconstrução da ponte sobre o Rio Formate e de reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no bairro Vale do Sol. O Governo do Estado também vai doar uma área para construção do Mercado Municipal de Viana, além da doação de materiais para pavimentação nas áreas urbanas/rurais e aquisição de caminhões truck com caçamba basculante.

Desde o início de 2019, o Governo do Estado investe em ações em prol do desenvolvimento de Viana. Foram mais de R$ 25 milhões em convênios nas áreas de saneamento, pavimentação e urbanismo, além do repasse de R$ 4,8 milhões por meio dos fundos da Defesa Civil, de combate à pobreza, Fundo Cidades e de assistência social.

O Governo do Estado também investiu R$ 2,17 milhões na manutenção e reformas de escolas da Rede Estadual localizadas no município e outros R$ 900 mil na manutenção de estradas rurais.

