Governador autoriza obras de mais de R$ 22 milhões na Rodovia ES-375 em Iconha

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 18

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, neste sábado (3), em Iconha, para autorizar o início das obras de pavimentação da Rodovia ES-375 nos trechos de Campinho x Iconha e Campinho x Bom Destino. O investimento é superior a R$ 22 milhões. Casagrande também participou da inauguração da reforma da Praça Osvaldo Santiago, no Centro do município, que contou com o repasse de recursos do Governo do Estado, por meio do Fundo Cidades.

As obras da ES-375 serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES). No primeiro trecho, a extensão da pavimentação será de 1,8 quilômetro com pista de rolamento de 3,5 metros, acostamento, faixa multiuso e nova sinalização vertical e horizontal. O valor investido é de R$ 6.861.036,73, com prazo de execução de 365 dias. Já entre Campinho e Bom Destino, a extensão do trecho será de 3 quilômetros com investimento de R$ 15.499.861,28. A rodovia também vai contar com pista de rolamento de 3,5 metros, faixa de segurança com 0,65 metro e nova sinalização vertical e horizontal.

Casagrande lembrou que o município foi atingido por fortes chuvas no início de 2020, mobilizando todos nas obras de reconstrução. “Estamos sendo testados todos os dias. Cada mandato que a gente exerce, Deus nos dá uma tarefa, sendo algumas pesadas, pois sabe que temos capacidade de dar conta. Tivemos chuvas históricas aqui nessa região. Iconha sofreu muito, mas toda a cidade se uniu e o Governo do Estado está reconstruindo a infraestrutura. Hoje estamos aqui para comemorar, dando ainda uma Ordem de Serviço de uma rodovia de R$ 22 milhões, que trará mais segurança a quem trafega até a região de Vargem Alta”, afirmou.

O prefeito Gedson Paulino também falou sobre a reconstrução de Iconha. “É um momento de muita alegria. Iconha passou por expectativa de muitos anos que agora está se concretizando. Há um ano e meio a cidade passou pelo seu pior momento. Desde então, a gente vem se superando a cada dia. Da lama, estamos construindo uma nova cidade e com a ajuda de um governador que acredita nas pessoas do Espírito Santo. Quando a gente assina um convênio de recuperação da Casa da Cultura, quando inauguramos essa praça e quando estamos dando essa Ordem de Serviço dessa rodovia, isso mostra o compromisso desse governo”, disse.

Para o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, as obras da ES-375 são sinônimo de progresso. “O Governo Casagrande já pavimentou mais de 300 quilômetros de rodovias trazendo desenvolvimento e proporcionando melhorias para a vida dos capixabas. Isso é o maior legado que podemos deixar para a população”, declarou.

Também estiveram presentes no evento, a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata; os prefeitos Fabrício Petri (Anchieta) e Paulo Cola (Piúma); os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino, Emílio Mameri e Janete de Sá; o diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Mário Louzada; além de vereadores, secretários municipais e lideranças da região.

