'Gigante' encerra trabalho no Atacarejo Perim em Cachoeiro e retorna para a Serra

Por Marcelo Rosa

Oitenta e dois metros, o equivalente a um prédio de 27 andares. Alcançou a altura máxima o guindaste rodoviário utilizado para içar os cinco aparelhos de ar condicionado que irão compor o sistema de refrigeração central do Atacarejo Perim. O trabalho da equipe, no fim de semana, impressionou vizinhos e quem passou pelas imediações das obras de construção do estabelecimento, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

De longe, era possível ver em ação o guindaste de fabricação alemã, que pesa 98 toneladas e tem capacidade para içar até 250 toneladas, no raio mínimo de quatro metros. Rômulo Santos Teixeira foi o encarregado pelo serviço que o Grupo Osvaldo Perim de Supermercados contratou de uma empresa da Serra, na Grande Vitória.

Ele avaliou como ‘seguros’ todos os procedimentos realizados pela equipe, tanto no sábado – quando foi feito o içamento do primeiro ar condicionado -, quanto no domingo, quando os outros quatro aparelhos foram colocados na ‘laje’ da obra. Cada ar condicionado pesa duas toneladas. Rômulo Teixeira esclarece que, em atividades como essa, “a prioridade é a integridade física e segurança total de todos”.

Além do encarregado, a ‘empreitada’ envolveu a atuação dois carreteiros e outros três funcionários, entre eles, o operador, Wagner Walter Gonçalves. Ele tem 55 anos e, há 33 anos, ‘controla’ guindastes. “Cada dia que passa, a gente aprende mais, adquire experiência, conhecimento”, avalia o veterano acrescentando que o equipamento trazido para Cachoeiro é de ‘última geração’. O guindaste já retornou para a Serra e a previsão é de que as obras do Atacarejo Perim sejam concluídas até outubro deste ano.

