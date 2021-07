Firmada parceria para implantação de projeto na área da agricultura em Guaçuí

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 9

Guaçuí vai ser beneficiado pelo projeto Barraginhas. Trata-se de uma tecnologia para a preservação da água que forma as enxurradas, principalmente nas áreas de produção, seja de leite, café ou de outras culturas.

A decisão pela implantação do projeto foi tomada, na última sexta-feira (9). Na ocasião, o extensionista do Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) do Incaper de Guaçuí, Maxwell Assis, o apresentou ao prefeito Jauhar, e aos secretários de Agricultura, Christiany Fitaroni, e de Meio Ambiente, Roberto Martins. A reunião foi no gabinete do prefeito.

“Essa proposta que viemos trazer ao Executivo Municipal é no sentido de instalarmos uma Unidade de Referência desse projeto, que consiste na construção de estruturas no solo para preservação de água”, explica Maxwel.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), por meio do Incaper, com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo (Fundágua) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que é a instituição que idealizou esta tecnologia.

Maxwel agradeceu pela parceria firmada. “Quero agradecer a parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e com a Secretaria de Meio Ambiente, para que o projeto seja, de fato, um sucesso em Guaçuí”.

Contribuir para o desenvolvimento da sustentabilidade e da economia são alguns pontos destacados pelo prefeito. “O projeto é sustentável, barato e extremamente eficaz. Com a utilização das Barraginhas, há um ganho significativo na questão ambiental, com a redução de pequenas erosões, por exemplo. Teremos ganhos na parte econômica também, porque o projeto contribuirá na redução de custos para manutenção de estradas, além de proporcionar condições melhores para o escoamento da produção agropecuária”, enfatizou Jauhar.

Para a Secretária de Agricultura, a instalação de uma Unidade de Referência servirá de vitrine para as demais propriedades em Guaçuí. “Hoje, todas as unidades produtivas precisam buscar a sustentabilidade ambiental. Então, iremos apresentar à comunidade de Guaçuí essa proposta, através da instalação desta Unidade, para que o produtor tenha a opção de fazer uma escolha que venha trazer para a unidade produtiva dele, sustentabilidade ambiental”.

Já o Secretário de Meio Ambiente, destaca a necessidade de implantação do projeto no município e pontua; “Com a união de Agricultura, Meio Ambiente, apoio do Prefeito e direcionamento do Incaper, realmente vai ser sucesso aqui no município”.

O projeto também será apresentado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente para aprovação.

Sobre o Projeto Barraginhas

O projeto Barraginhas, concebido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), tem como objetivo possibilitar a transferência e disponibilização da tecnologia social “Barraginhas”, por meio de ações de capacitações, adoção e multiplicação da tecnologia.

É uma alternativa simples e com resultados efetivos no aumento da disponibilidade hídrica em microbacias. Adaptável a diferentes realidades, a tecnologia irá captar a água das enxurradas e promover seu armazenamento no solo, evitando erosões, assoreamentos e contaminações ambientais, além de garantir o aumento do volume de água dos mananciais.

Não importa se a propriedade é maior ou menor. Todas podem usar as Barraginhas para manter a água na propriedade e evitar que ela escoe, que se perca.

