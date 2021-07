Findes faz debate virtual com especialistas sobre o futuro da construção civil no ES

Por Redação - Redação 7

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) promoveu, na terça (6) e quarta-feira (7), o Painel de Especialistas da Rota Estratégica da Construção. O encontro online reuniu profissionais do setor privado, do poder público e da academia para discutir o futuro do setor da Construção no Espírito Santo.

A elaboração da Rota da Construção vem sendo realizada com uma intensa e rigorosa análise em um trabalho conjunto coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies) ao lado da Câmara da Construção Civil e de diversos profissionais, técnicos, empreendedores e pesquisadores da área.

As discussões, as pesquisas e as análises em torno da Rota da Construção serão compiladas e darão origem a um documento a ser lançado no final deste ano. O estudo refletirá a união de esforços de toda a cadeira produtiva com um objetivo único de impulsionar o setor em todo o Estado.

O vice-presidente da Findes, Paulo Baraona, em sua fala de abertura do painel, apontou a importância da discussão do tema e das análises provenientes dela para o setor. “A Rota trará uma visão de futuro da Construção, pensando em tornar o Espírito Santo um Estado com uma indústria mais competitiva e sustentável, que é o que queremos enquanto Federação das Indústrias”, apontou.

O economista-chefe da Findes e diretor-executivo do Ideies, Marcelo Saintive, explicou que para a elaboração da Rota da Construção foram levantadas as tendências setoriais e tecnológicas que impactarão o setor nos próximos anos, divididas em quatro macrotendências: materiais inovadores, sustentabilidade e resiliência, novas habitações e seus entornos e transformação digital.

“Estarão presentes na condução desta Rota da Estratégica da Construção as ações de curto, médio e longo prazo que visam potencializar a construção como área chave para impulsionar o desenvolvimento capixaba. Vale salientar que um projeto desta magnitude (Indústria 2035) exige uma enorme coordenação dos atores envolvidos e isto tem sido realizado com excelência pela gerente de Estudos Econômicos, Silvia Varejão ”, comentou.

O presidente da Câmara Setorial das Indústrias da Construção Civil da Findes, João Luis Moura Santos, lembrou que a construção é fundamental e estruturante para o Estado.

“Estou muito agradecido e feliz porque tivemos todo o segmento representado e engajado nesse projeto. Obrigado a todos pela participação e tempo investido. Se nos unirmos vamos construir a visão de futuro que planejamos, de uma indústria da construção mais forte”, afirmou no encerramento do painel.

A Rota da Construção e o projeto Indústria 2035

O desenvolvimento da Rota Estratégica da Construção faz parte do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Indústria do Espírito Santo 2035. O Indústria 2035 surge como importante projeto para a promoção da competitividade no estado do Espírito Santo, colocando-o em patamar de destaque em âmbito nacional.

Para isso, há a construção de uma agenda estratégica de desenvolvimento sustentável da indústria capixaba, considerando o horizonte 2035, à luz de suas potencialidades, visando sua prosperidade, seu crescimento e maior presença nas cadeias produtivas nacionais e globais.

O ano de 2035 marca os 500 anos da Colonização do Solo Espírito-Santense. A primeira fase do Indústria 2035, nominada Setores Portadores de Futuro, identificou os setores, segmentos e áreas mais promissores para o desenvolvimento do Espírito Santo, por meio de um processo de inteligência coletiva, com a incorporação de conhecimentos de macrotendências setoriais e tendências tecnológicas.

A Federação já tem elaboradas quatro rotas estratégicas: Agroalimentar; Biotecnologia; Petróleo e Gás Natural (P&G); e Confecção, Textil e Calçados. Agora, se prepara para lançar a quinta rota que é a da Construção.

O método roadmapping ou “mapas do caminho”

Este está sendo o método utilizado pelo Ideies para o desenvolvimento de todas as rotas estratégicas. O método é a interação de grupos de especialistas que, de forma compartilhada, criam visões de futuro e propõem ações de curto, médio e longo prazo. Os roadmaps, ou mapas do caminho, são representações gráficas simplificadas que comunicam de forma eficaz intenções estratégicas, com vistas a mobilizar, alinhar e coordenar esforços das partes envolvidas para atender a um ou a vários objetivos.

