Festival Delivery: AQUINOTICIAS.COM e Chef Mio doam 2 toneladas de alimentos em Cachoeiro

Duas toneladas de cestas básicas, leite e roupas ao Banco de Alimentos de Cachoeiro de Itapemirim foram doadas pela direção do AQUINOTICIAS.COM e do aplicativo Chef Mio, na manhã desta sexta-feira (2). O material será destinado à famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os alimentos e roupas foram arrecadados durante as lives promovidas durante todo o mês de junho no Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos, em Cachoeiro, numa parceria do AQUINOTICIAS.COM e do Chef Mio, que contou com o apoio da Prefeitura, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci), Sicoob, Sebrae, Multivix e Selita.

“O festival, além de trazer desenvolvimento econômico para o setor de bares, restaurantes e lanchonetes, que estava com muita dificuldade, e o setor cultural, com os músicos, por conta da pandemia, resultou na arrecadação de aproximadamente desses alimentos, que vão ajudar ajudar a quem mais precisa. Foi uma ação muito inspiradora”, disse o diretor do AQUINOTICIAS.COM, Elias Carvalho, idealizador do festival.

Ajudar o próximo faz parte da cultura do Chef Mio

O ceo do Chef Mio, João Paulo Martinez, revela que faz parte da cultura da empresa fazer campanhas para devolver parte de seus lucros para a sociedade que acolheu a marca em Cachoeiro. Ao todo, 550 pedidos foram realizados nos 29 restaurantes que participaram do festival. A taxa de serviço do aplicativo foi convertida em cestas básicas.

“Sempre que tivermos a oportunidade de ingressar num projeto social vamos participar, é nosso dever. E deveria ser dever de todo empresário retribuir de alguma forma, juntar forças para devolver para a sociedade, aos mais necessitados. Já ajudamos o projeto Villagindo e agora surgiu a oportunidade de participar do Guia A, com o Giro Gastronômico, fazendo doação de parte de nossos lucros para a compra de cestas básicas. Gostamos de ser vistos como uma empresa local que devolve para a sociedade local algo de valor. Entendemos que sozinhos não conseguiríamos fazer, como pessoa física tenho um poder muito pequeno, mas como empresa tenho um poder muito maior. Envolvendo outras empresas e o consumidor, lá na ponta esse poder fica maior ainda. Para e gente é uma satisfação muito grande ver o resultado final, pessoas motivadas, como o AQUINOTICIAS.COM e outros parceiros querendo ajudar o próximo. Queremos que o próximo evento seja maior, que envolva cada vez mais pessoas. Propagar o bem é uma missão que deve estar no coração de todo mundo. Se cada um fizer um pouquinho, a gente atinge grandes proporções”.

“Doação chegou em boa hora”

A gerente do Banco de Alimentos, Tatiana Sant’ Ana, conta que em seu estoque só havia quatro cestas básicas montadas e que as doações recebidas chegaram em boa hora, já que houve aumento na demanda por conta da pandemia.

“A gente pedia as doações nas festas da cidade, com entrada solidária de um quilo de alimento, daí eram montadas as cestas. Mas com a pandemia, todos esses eventos foram cancelados. Tivemos que buscar outros meios para arrecadar alimentos, como a campanha Compartilhe Amor, nas unidades de saúde, durante a vacinação contra Covid. Os servidores municipais também fizeram doações. Essa ação do AQUINOTICIAS.COM foi uma grande surpresa e contemplará 120 famílias”, afirma Tatiana.

As cestas recebidas pelo Banco de Alimentos serão entregues no atendimento de emergência dos Centro de Referência e Assistência Social (CRAS).

“Há uma lista de famílias cadastradas para receberem as cestas, mas todos os dias novas famílias procuram o CRAS em busca de doações, e naquela urgência elas são atendidas na hora. A partir da próximas segunda-feira (5), essas cestas serão entregues nos CRAS. A gente vai liberando aos poucos, conforme as solicitações. As doações recebidas por nós caíram muito e essas chegaram em boa hora, pois só tínhamos quatro cestas prontas no banco de alimentos”, explica Tatiana Sant’ Ana.

