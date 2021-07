Ferro, aço e automóveis alavancam exportações e importações capixabas no 1º semestre

Por Redação - Redação 21

Advertisement

Advertisement

O primeiro semestre de 2021 foi de recuperação e saldo positivo na balança comercial do Espírito Santo. Destaque para ferro e aço, nas exportações, e automóveis, nas importações. De acordo com dados divulgados na nova plataforma Dados BI Comex do Sindiex, as exportações registraram alta de 64% em relação ao mesmo período em 2020, totalizando US$ 4,18 bilhões. Já as importações aumentaram 19,3% em relação ao ano passado, com montante de US$ 2,89 bilhões no período.

Continua depois da publicidade

Na pauta exportadora, os principais produtos que contribuíram para a recuperação foram os produtos de ferro e aço, que registraram alta de 141% em relação a 2020; o minério de ferro, com alta de 138%; e cal, cimento e materiais de construção fabricada, com o incremento de 49,6% no período analisado.

Já entre as importações, destaque para os veículos automóveis. Os automóveis para transporte de mercadorias registraram aumento de 171% no primeiro semestre de 2021, quando comparado a 2020. Já as importações de automóveis de passageiros cresceram 41,5% no período. Outro destaque da pauta importadora foi o carvão mineral, com alta de 10,9%.

BI Dados Comex

Desenvolvido exclusivamente para o Sindiex pela Datasource Expert (DEX), empresa que faz parte do grupo capixaba Mindworks, a plataforma BI Dados Comex traz o detalhamento dos dados da balança comercial capixaba, com visão geral dos valores, produtos e principais países de origem e destino das importações e exportações do Espírito Santo. Para conferir a novidade e acompanhar os números, acesse o site da plataforma: https://bit.ly/bi_comex.

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].