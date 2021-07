'Fake' policial: homem é preso por se passar por PC e furtar dinheiro em casa de Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 112

Um homem que se passava por policial civil, em Guaçuí, foi preso nesta quinta-feira (15), por agentes da Delegacia da cidade. O caso chegou até eles depois de uma moradora denunciar o falso servidor público. Ele havia furtado dinheiro na casa, depois de pedir para usar o banheiro da residência.

À Polícia Civil, a vítima, de 55 anos, contou que o homem se apresentou como policial civil e pediu para ir ao banheiro, afirmando que estava aguardando uma viatura para buscá-lo. Ele usava máscara de proteção, uma camisa com a logo da PC e até crachá de identificação, como se fosse policial civil.

No entanto, ela percebeu que após o homem ir embora, uma quantia em dinheiro que estava no quarto, ao lado do banheiro, havia sumido.

Na delegacia, a mulher foi informada de que não havia nenhum agente com aquelas características e com o nome apresentado pelo suspeito. Foi aí que as equipes iniciariam as investigações e descobriram a identidade do falso policial.

O homem foi preso na casa da namorada dele, no bairro Antônio Francisco de Moura. No local, os policiais só encontraram a máscara com a identificação da PC. Quanto à camisa e ao crachá, o suspeito contou que havia os jogado fora.

Ele foi levado para a Delegacia de Guaçuí, ouvido e liberado. Vai responder por furto qualificado e falsidade ideológica.

