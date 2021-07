Exposul Rural: Anchieta aproveita evento em Cachoeiro para mostrar potencialidade do município

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 3

Belezas e delícias de Anchieta estão sendo divulgadas na Exposul Rural, que segue até este sábado (03), no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. A Prefeitura e um grupo de empresários apresentam cafés, cachaças e divulgam atrativos turísticos do município.

Conforme informações da Ssecretaria municipal de Turismo e Empreendedorismo, no sábado, um grupo de empresários de Anchieta irá participar de uma visita técnica e de palestras. Também nesse dia serão apresentados aos participantes do evento cafés e cachaças produzidas no município. O empreendimento Aryab Café, que tem uma loja física no centro do município, irá realizar a apresentação de drinques utilizando cafés e cachaças anchietenses.

Também durante o evento, três chefs de Anchieta, Ragner da Mata, Gilson Surrage e Layza Garcia, irão preparar pratos, representando a cultura gastronômica dos balneários de Castelhanos, Iriri e Ubu.

O público poderá participar no formato híbrido (atividades presenciais das 14h às 20h, e pela internet, por transmissão ao vivo pelo youtube e redes sociais da ExpoSul, das 15h às 19h.

“A participação do município na Exposul é de grande importância para fomentar a agroindústria anchietense e promover o turismo, já que muitas pessoas que visitam Anchieta vem da região sul capixaba, público alvo do evento”, comentou o prefeito Fabrício Petri.

Material impresso com informações dos atrativos turísticos de Anchieta, principalmente sobre o Santuário Nacional de São José de Anchieta, será entregue aos participantes.

