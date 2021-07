Ex-patrão alega à polícia que atirou em ex-empregado, em Venda Nova, por causa de ameaça

Por Redação - Redação 322

O suspeito de balear um homem, em São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante, na última sexta-feira (23), prestou depoimento à Polícia Civil (PC) nesta segunda-feira (26). Ele alegou ter sofrido ameaças da vítima dos disparos. O baleado trabalhava para ele e foi dispensado do serviço tempos antes. O ex-patrão alega que pagou pelo total da obra que, até hoje, não foi concluída.

Depois da demissão, o homem bloqueou o ex-empregado nas redes sociais. No entanto, a vítima estaria enviando ameaças ao suspeito por meio de outros colegas de trabalho. Informava que estava trabalhando com outro homem que, por sua vez, “iria mandar os ‘meninos’ dele fazer o serviço'”.

O suspeito afirma que, no dia do crime, um de seus funcionários recebeu um áudio em uma rede social. A mensagem era de que o ex-patrão “não passaria desse dia”. O homem, então, desbloqueou o ex-empregado nas redes sociais. Eles discutiram e o rapaz baleado falou que iria encontrar o ex-patrão e “acabar com isso”. O suspeito interpretou a afirmação como uma ameaça.

Ele, então, passou pelo local, de carro, para ir buscar o almoço e viu o ex-empregado. Quando o homem fez uma manobra para voltar para casa, viu a vítima com a mão na cintura. Nisso, o ex-patrão deu três disparos em direção à vítima. A arma foi comprada de um caminhoneiro após as ameaças, de acordo com depoimento à polícia. Um dos tiros atingiu a barriga do ex-empregado. Ele foi levado, de helicóptero, para um hospital, na Grande Vitória.

