Estipular ou exigir presente de casamento aos padrinhos é deselegante, diz cerimonialista

Uma dúvida recorrente entre os noivos e os convidados de um casamento são os presentes para os ‘pombinhos’. Afinal, estipular o valor ou exigir determinado presente aos padrinhos e convidados é o ideal? Segundo a cerimonialista Giovana Petri, esse tipo de atitude é deselegante.

No entanto, a cerimonialista explica que os padrinhos, geralmente, perguntam aos noivos o que ainda falta para completar a casa. “Nesse caso, os noivos podem listar e deixar os padrinhos à vontade para escolher o que comprar. Mas, estipular valor ou exigir o presente é deselegante. É minha opinião”, pontua.

Uma alternativa apresentada por Giovana é fazer a tradicional lista de casamento nos sites especializados. “Nessa lista, os convidados e os padrinhos terão opções de presentes com valores diferenciados, e eles escolhem o que podem pagar naquele momento”, ressalta a cerimonialista.

Outro ponto destacado pela cerimonialista é sobre pedir dinheiro ao invés de presente. “Quando os noivos recorrem ao site, o presente que aparece lá não é real, e sim, virtual. Quando o presente é comprado pelo site, os noivos recebem o valor em dinheiro, e depois decidem o que fazer: se compram o presente indicado ou utilizam o valor em dinheiro para uma viagem, por exemplo”, conta.

Convite aos padrinhos seis meses antes do casamento

Giovana diz ainda que o convite aos padrinhos deve ser feito com uma antecedência de, pelo menos, seis meses antes do casamento. “Se levar em consideração que às vezes os padrinhos estão em outros estados, em outras cidades e até mesmo em outro país, e também os gastos que uma madrinha e um padrinho tem no casamento, o convite deve ser feito com muita antecedência. Coloco um prazo mais ou menos de seis meses”, frisa.

Ela ressalta ainda que vale convidar o irmão, a irmã ou tios como padrinhos. “O critério usado na escolha dos padrinhos do casamento é o mesmo usado na escolha dos padrinhos de um bebê. Deve ser uma pessoa próxima e que tenha ligação com a história do casal”, reforça a cerimonialista.

Quanto à função do padrinho, Giovana cita as atribuições: “O que as noivas esperam dos padrinhos é aconchego e carinho naquele momento tão complexo para ela, que é o desenvolver do planejamento do casamento. É um período, por melhor que seja, que a noiva acaba ficando estressada, e vai querer o apoio dos padrinhos e madrinhas, para fazer o chá bar, o chá lingerie, chá da casa nova, e por aí vai”.

Para finalizar, a cerimonialista garante que menos é mais na hora da quantidade de padrinhos, pajens e daminhas. “A Igreja Católica já determina esse quantitativo: são quatro padrinhos para cada lado, cinco se contar com os pais, por conta do local mais reduzido. Quando o casamento é evangélico, há uma chance maior de mais pares para serem padrinhos. Mas, cá para nós, menos é mais! Nem excesso de crianças e nem excesso de padrinhos e madrinhas”, conclui Giovana.

