Escritora de Cachoeiro vira 'best-seller' em plataforma da Amazon

Cachoeiro de Itapemirim sempre ocupou espaço em todos os segmentos culturais. Desde à música, passando pela literatura, até participações em programas televisivos e reality shows. É claro que teria um cachoeirense também na lista dos mais lidos da plataforma Amazon.

Tatiana Mareto é nascida na “Capital Secreta”, mas morou em algumas cidades do Espírito Santo, inclusive na capital, Vitória. Especialista em escrita de romances, ela contabiliza 11 contemporâneos e oito de época. Desde criança, foi desenvolvendo seu amor pela escrita, passando por todas as conhecidas etapas, como produzir redações, textos para blogs, poesias, contos, noveletas e romances.

“Não sei dizer o que me fez gostar de escrever – eu sempre gostei. Gosto de sentar e colocar pensamentos no papel. Mas, tenho certeza que meus ótimos professores e professoras de língua portuguesa tiveram papel fundamental no incentivo à escrita, pois eles eram verdadeiros mentores”, relembra.

Ela conta que seu primeiro romance começou a ser escrito em Cachoeiro quando tinha apenas 12 anos (mas levou cinco para ser finalizado), hoje, com 43 anos, a escritora totaliza cerca de 14,5 milhões de leituras com a sua saga “Amores em Kent” na Amazon Kindle Unlimited.

“Meu primeiro livro foi publicado em 2009. Desde 2012, estou como autora autopublicada na Amazon, inscrita no Kindle Unlimited. Venho produzindo e publicando cerca de três livros por ano”, destaca Tatiana.

Todo esse sucesso não é por acaso. Além do talento natural para a escrita dos romances, Tatiana buscou estudar e se aprimorar cada vez mais na sua técnica, para entregar obras cada vez melhores para os seus leitores.

“Acredito que tudo isso contribuiu para que eu chegasse onde cheguei. Persistência, perseverança, a compreensão de que não existem atalhos, mas, sim, muito estudo. Quando escrevemos bons livros, com técnica e paixão, as leitoras reconhecem esse trabalho”, afirma a escritora.

Cachoeiro em publicação da Amazon

Autores independentes, ou seja, sem editoras, também têm espaço na plataforma Amazon, através do sistema Kindle Direct Publishing (KDP). Esse sistema permite a publicação de ebooks e livros impressos.

“Os ebooks podem ser cadastrados no Kindle Unlimited, integrando o acervo de livros que os usuários da plataforma podem ler dentro da assinatura mensal. É um sistema muito fácil e intuitivo para publicação, tudo que o autor precisa é ter um livro para publicar. Mas a Amazon também publica livros de editoras, ou seja, você pode ser autor de uma editora tradicional e ter seu livro incluído na Amazon por ela”, explica.

Existem vários rankings, desde o geral (que engloba todos os livros Kindle) até os de nicho, como Ficção Histórica – no qual a escritora tem seus livros inseridos -.

“Hoje sou best-seller no ranking de romance histórico, um ranking intermediário em que está a maioria dos romances de época vendidos no Brasil. Isso aconteceu porque, desde o lançamento, meu novo livro tem vendido bem e tido muitas páginas lidas no Kindle Unlimited”, completa Tatiana.

