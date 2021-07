Enseada das Garças, em Fundão: lugar de descanso

Por Redação - Redação 9

Por Itamar Gurgel

Como escrevi aqui na coluna, nosso estado do Espírito Santo, mesmo pequeno, é muito rico em destinos turísticos, com montanhas ou praias. Aliado a uma gastronomia sem igual, povo hospitaleiro e no caso das montanhas, uma arquitetura predominantemente germanico-italiana, proporciona aos visitantes muita satisfação em curtir o turismo de contemplação, agradando também a nossos olhos.

Tenho procurado dar minha contribuição para essa retomada do turismo e, por consequência, melhorar nossa economia com geração de emprego e renda, dando dicas aos que estão precisando sair de casa, para fazerem um turismo de curta distância, conhecendo ou revisitando ótimos lugares ao nosso redor, evitando muitas horas nas estradas e todos num só esforço para a economia local.

Hoje vou falar com exclusividade sobre um destino de praia da cidade de Fundão (onde até morei quando criança). A maioria das pessoas conhece a Praia Grande, que fica ao sul, mas vou citar a Enseada das Garças, uma praia com arrecifes, bastante restinga que ajuda na preservação e cria um bucolismo que trás charme ao local. Também é praia ideal para uma família que gosta de lugares reservados, tem muitas árvores e coqueiros.

Nessa praia, temos uma excelente opção de hospedagem que é a Pousada Terra Mar, que oferece ambiente familiar, com suas acomodações em estilo cabanas, de ótima qualidade, equipadas com tv, frigobar, ar-condicionado e acomodações pra 4 pessoas em cada unidade, sendo uma cama de casal e um beliche. No entorno dessas cabanas, várias árvores que proporcionam bastante sombra e atraem muitos pássaros que ficam cantarolando para alegrar ainda mais o ambiente. A pousada disponibiliza, ainda, estacionamento a céu aberto e uma piscina com sauna e churrasqueira para os clientes. Portanto, prepare a bagagem e boa viagem!

