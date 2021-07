Enade 2021: Inep confirma data da aplicação do exame

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 8

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a data do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021. Conforme edital publicado na terça-feira (13), as provas serão aplicadas no dia 14 de novembro. No entanto, coordenadores dos cursos deverão inscrever os estudantes (ingressantes e concluintes) no Sistema Enade entre 19 de julho e 29 de agosto.

Após a inscrição dos coordenadores, os estudantes concluintes habilitados para o Enade 2021 deverão preencher o cadastro no período de 19 de julho a 13 de novembro. O participante que precisar de atendimento especializado e/ ou tratamento pelo nome social pode solicitar entre 30 de agosto e 3 de setembro, no Sistema Enade.

O Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Quem deve fazer o Enade

A inscrição no exame é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de licenciatura, bacharelado e superiores de tecnologia vinculados ao ano II do ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A participação no exame envolve responder ao Questionário do Estudante e fazer a prova.

O Enade 2021 avaliará cursos de 30 áreas de graduação, através do desempenho dos participantes. Serão avaliados os cursos de ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, design, educação física, filosofia, geografia, história, química e sistemas de informação no grau acadêmico bacharelado.

Já na licenciatura, serão avaliados os cursos de artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras – português, letras – português e espanhol, letras – português e inglês, letras – inglês, matemática, música, pedagogia e química.

O exame avaliará também cursos superiores em tecnologia. Serão eles: tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão da tecnologia da informação e tecnologia em redes de computador.

Agência Educa Mais Brasil

