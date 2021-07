Empresa se compromete a manter mais mulheres em cargos de liderança

Por Redação - Redação 22

Advertisement

Advertisement

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, realizou uma operação de captação de recursos no mercado internacional que reforça o compromisso assumido pela empresa de ampliar a presença de mulheres em cargos de liderança da organização. Até 2025, a companhia pretende que mulheres ocupem ao menos 30% dos postos de gerência ou cargos acima. Ao final de 2020, esse número era de 19%.

Continua depois da publicidade

A operação, pioneira na América Latina, prevê que, caso a Suzano não atinja o compromisso previsto, a companhia terá uma despesa financeira adicional àquela prevista inicialmente. Ou seja, caso o número de 30% não seja alcançado até 2025, os investidores que emprestaram recursos à empresa receberão uma remuneração extra.

Essa é a característica dos Sustainability-Linked Bond (SLB) emitidos pela Suzano. Os SLB são títulos internacionais que têm como característica vincular o custo do recurso oferecido pelos investidores ao cumprimento de metas de sustentabilidade por parte da empresa que capta no mercado internacional.

Em setembro de 2020, a Suzano havia se tornado a segunda empresa do mundo e a primeira empresa das Américas a realizar a emissão de um Sustainability-Linked Bond. Na oportunidade, a companhia captou US$ 750 milhões. Dois meses depois, em novembro, a Suzano realizou uma emissão adicional de US$ 500 milhões, totalizando US$ 1,25 bilhão. Com a nova emissão, o total de captações via Sustainability-Linked Bond sobe para US$ 2,25 bilhões.

Continua depois da publicidade

A principal diferença entre as operações realizadas no ano passado e a recente emissão está nos indicadores utilizados para determinar a contrapartida do empréstimo a ser realizado pelos investidores. O compromisso assumido pela Suzano nas emissões do ano passado previa a redução da intensidade de emissões de gases de efeito estufa. Dessa vez, serão duas metas de performance em sustentabilidade.

Além de ampliar a presença de mulheres em cargos de liderança, a Suzano se compromete a reduzir a intensidade de água captada nas operações industriais do valor de referência de 29,8 m³/t em 2018 para 26,1 m³/t até 2026, considerando o valor médio dos dados de 2025 e 2026. Se a Suzano não atingir nenhuma das metas, a taxa a ser paga aos investidores será acrescida em 25 basis points (bps) – 12,5 bps para cada meta não batida. Originalmente, a operação garantirá um retorno ao investidor (yield) de 3,280%.

“A emissão realizada no ano passado trouxe ganhos para a Suzano, que captou recursos a um custo mais competitivo, aos investidores, que associavam sua atuação ao cumprimento de metas tangíveis, e ao planeta. Por isso, estimulou diversas outras empresas a emitirem títulos com esse perfil. Agora, esperamos que essa nova emissão tenha o mesmo impacto, desta vez na promoção da diversidade e inclusão dentro das empresas”, afirma o diretor de Finanças Corporativas da Suzano, Julio Ramundo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As duas metas atreladas aos Sustainability-Linked Bond da Suzano estão inseridas no conjunto de 14 metas públicas de longo prazo da companhia, chamadas de Compromisso para renovar a vida. As metas podem ser acessadas no endereço http://centraldeindicadores. suzano.com.br/metas-longo- prazo/.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].