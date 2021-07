Filho de Bolsonaro participa de reality no ES e "fica" com blogueira

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 388

Uma mistura de BBB, De Férias com o Ex e A Fazenda, com muita “pegação”. Assim é o reality show Mansão Mix, que teve a participação do filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, na 2ª edição, que aconteceu entre os dias 23 e 26 de julho, em Guarapari, no Espírito Santo.

Além do filho de Bolsonaro, outros 24 influenciadores digitais participaram do programa, sendo dez homens heterossexuais, dez mulheres heterossexuais e cinco pessoas da comunidade LGBTQI+.

Renan, que se convidou para o reality, quer ser influenciador digital e não quer seguir carreira na política, revelou nesta terça-feira (27), em live no IGTV da Mansão Vix.

Dentro da mansão, durante a brincadeira “verdade ou consequência”, onde rolou até beijo a três, Renan Bolsonaro, que se considera tímido, perguntou a blogueira Yasmin Salvatore quem ela teria “pegado na casa”. A moça respondeu, num clima de descontração: “peguei você!”.

Renan aparece na brincadeira aos 14,30 minutos. Veja!

No Instagram da blogueira Yasmin há vídeos do “casal” na mansão, inclusive com cenas onde aparecem “brinquedos sexuais”.

Em entrevista a Fernanda Passon, da Mansão Vix, na tarde de hoje, Renan respondeu perguntas dos internautas, revelou que há dez anos não assiste tv e endossou o desejo de seu pais de ver o fim da Rede Globo.

Assista abaixo a entrevista!

Premiação

O Mansão Vix não tem premiação específica para os participantes, nem eliminações. São feitos sorteios de kits de perfumaria e celulares, por exemplo, ofertados por patrocinadores.

