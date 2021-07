Em fase mais madura, cachoeirense Alinne Garruth lança novo EP autobiográfico

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 15

A cantora e compositora cachoeirense, Alinne Garruth, vem despontando no cenário autoral capixaba como uma das grandes revelações no segmento. Nesta quinta-feira (8), ela prepara o lançamento de seu novo EP: “Coroa”.

O sucessor do álbum “Abre Alas” é o segundo trabalho de estúdio da artista e conta com a parceria do Estúdio Bravo, de Vitória. Em uma fase mais madura, o novo EP está marcado por referências do pop contemporâneo, da música popular brasileira e da música latina refletindo a fase mais madura de Alinne.

Em um comparativo, artista conta que os primeiros trabalhos foram mais uma prova para ela mesma de que era capaz de ter suas próprias músicas e carreira. Alinne considera como grandes testes do que e como fazer a partir de um compilado de composições que compôs em épocas diferentes da vida.

“Hoje, já inserida no mercado e sabendo melhor o que quero como artista, produzi um trabalho com um conceito amarrado do início ao fim com composições bem atuais. Então, acredito que seja isso: entrego um material com uma identidade artística e sonora mais definida e madura”, destaca Alinne.

EP “Coroa”

São quatro canções majoritariamente autobiográficas: “Encontro entre Deus e o Diabo”; “Tudo ou nada”; “Cara”; e “Coroa”, o trabalho traz a visão da artista sobre a sociedade, relacionamentos e sobre si mesma.

Entretanto, de acordo com Alinne, apesar de o EP conter composições biográficas, a obra não se trata de um disco intimista. As músicas estarão disponíveis em todas as plataformas e contará com produções audiovisuais nos canais da artista.

“Sempre procuro deixar meus trabalhos um pouco mais popular através das letras e melodias. Além disso, o álbum aborda temas recorrentes na vida do ser humano, como medos e relacionamentos amorosos, então, acredito que muitas pessoas vão se identificar”, afirma a cantora.

Autoral capixaba

Alinne é um dos nomes que tem despontado na nova safra de artistas autorais capixabas. A artista disse que percebeu um aumento na procura por novas formas de entretenimento em casa durante a pandemia, e isso foi um fator positivo para os músicos que estão produzindo.

“A pandemia mudou nossa forma de consumir músicas: hoje somos muito mais influenciados pelas redes sociais que, algumas vezes, conseguem dar visibilidade a artistas novos”, distingue.

Com curso de linguagem corporal e interpretação fora do Brasil, Alinne utiliza a técnica em suas apresentações. Ela acredita que a presença de palco influencia na mensagem que a música está transmitindo.

“Cantar é um trabalho de corpo inteiro tanto no estúdio quanto nos palcos. Um movimento diferente é capaz de mudar a intenção da música inteira, então é fundamental estar presente em todos os momentos no palco”, completa Alinne.

