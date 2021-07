Em busca do ouro em Tóquio, vendanovense comenta a carreira no SobreTudo

Por Redação - Redação 33

Advertisement

Advertisement

O SobreTudo desta segunda-feira (12) vai destacar a história de vida e superação da atleta de Venda Nova do Imigrante, Luiza Guisso Fioresi. Ela foi convocada para integrar a seleção brasileira de vôlei sentado nas Paralimpíadas de Tóquio, no Japão. A atleta comenta a busca pelo ouro e como tem sido a rotina de treinos.

Continua depois da publicidade

Aos 15 anos, e atleta de handebol, Luiza foi diagnóstica com um câncer na perna. Depois de cinco cirurgias, ela venceu a doença e precisou usar prótese. Foi no vôlei sentado que Luiza se reencontrou no esporte. Por isso, ela ressalta que a convocação foi encarada como uma recompensa pela dedicação ao esporte.

Luiza adianta que o objetivo da Seleção é ficar entre as três melhores do mundo e sonha em trazer o ouro Paralímpico na bagagem. Ela viaja no início de agosto e, até lá, precisa seguir os protocolos do Comitê Olímpico. A competição começa no dia 24 de agosto.

As jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi conversam também com o diretor, roteirista e produtor Marcoz Gomez, que grava o piloto de uma série em Marataízes. A produção é desenvolvida com o objetivo de ser distribuída por um canal de streaming. Ele esclarece a escolha da cidade capixaba e como estão as gravações.

Continua depois da publicidade

Já o presidente do Motoclube Búfalos, Sizenando Andrade Filho, relata a ação de arrecadação de alimentos, roupas e agasalhos, doados no último sábado (10), para as famílias que mais precisam, em Cachoeiro de Itapemirim. O motociclista conta também a história do motoclube e quais as ações desenvolvidas no município.

O programa SobreTudo é exibido ao vivo, de segunda a sexta-feira, nos canais do Aqui Notícias: aquinoticias.com, Facebook, Instagram e Youtube, às 19h.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].