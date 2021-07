Eduardo e Mariana Polastreli chegam a acordo quanto ao divórcio e guarda dos filhos

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 788

O ex-casal Eduardo e Mariana Polastreli chegaram a um acordo. Segundo o ex-marido da empresária, Eduardo Polastreli, o divórcio já saiu, falta apenas informar ao cartório e gerar a certidão. Mariana é apontada como o novo affair do cantor sertanejo, Eduardo Costa.

O ex-casal decidiu por uma separação amigável, por causa dos filhos. “Selamos a paz, por enquanto. Agora, cada um segue seu rumo. Nosso único vínculo será nossos filhos. No mais, desejo sucesso, saúde e paz pra ela nessa nova caminhada! Dinheiro nenhum e fama me tira deles. Hoje, são minha prioridade máxima”, disse Eduardo Polastreli, sobre os três filhos.

Os dois filhos mais velhos do casal ficarão com Eduardo, em Alegre. Já o menor, ficará sob a guarda com Mariana, em Vila Velha. Hoje, os três estão com o pai e, na quarta-feira (14), os três irão para Vila Velha, com a mãe. Depois disso, os dois maiores voltam para Alegre e o menor, fica com a mãe. “A audiência foi rápida. Foi um acordo na presença do juiz. A visitação dos filhos será livre. Deu tudo certo”, afirma Eduardo.

Entramos em contato com Mariana por meio do direct, do Instagram mas, até o fechamento desta reportagem, não tivemos resposta.

Affair vindo à tona

A história toda veio à tona após a coluna do jornalista Léo Dias postar uma matéria que apontava que Mariana era o novo affair de Eduardo Costa. Segundo a publicação, “o cantor sertanejo e Mariana Polastreli, que é empresária e digital influencer, estão saindo e “se conhecendo melhor” há algumas semanas”.

A digital influencer Mariana Polastreli disse, por meio de uma mensagem em suas redes sociais, que foi ela quem pediu a separação. “Fui eu quem pedi a separação de fato, fui eu quem dei entrada no divórcio e não existe bullying. Eu me posiciono muito claramente com meus filhos, principalmente com o mais velho. Existe é um monte de pessoas com seus achismos, espalhando suas ‘verdades’ como e do jeito que querem. Porque as pessoas não estão preocupadas como dizem, elas estão curiosas que não poupam suas palavras para denegrir e ferir, mesmo que sejam crianças. Deixemos o tempo colocar tudo no lugar”.

Questionada se está mesmo vivendo um romance com o sertanejo Eduardo Costa, Mariana não respondeu à mensagem na ocasião.

