Dia do Rock: dono de tradicional bar em Cachoeiro relembra shows no SobreTudo de hoje

O Dia Mundial do Rock é celebrado nesta terça-feira (13), e data é considerada um marco para os fãs do bom e velho rock’n roll. O SobreTudo vai destacar histórias memoráveis de shows realizados em Cachoeiro de Itapemirim, e grandes nomes da música que se apresentaram na cidade.

Para falar sobre o Dia Mundial do Rock, as jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi conversam com o empresário Robson Rodrigues dos Anjos, o ‘Robinho do Mutantes’.

O bar, um dos mais tradicionais da cidade, foi palco de grandes shows de rock desde sua abertura, em junho de 2000. No entanto, no espaço só toca rock’n roll. Várias bandas locais já se apresentaram no espaço, que está previsto para ser reaberto nesta quarta-feira (14).

No quadro É Seu Direito, o advogado Luiz Carlos de Oliveira vai tirar dúvidas sobre aposentadoria e pensão por morte. Ele comenta se é possível acumular os dois benefícios, depois das mudanças previstas da Reforma da Previdência.

O Instituto Preserve, em parceria com o AQUINOTICIAS.COM, realiza o Bazar Solidário, que tem intuito de vender peças de roupas usadas e reverter a renda para a compra de kits de higiene. O material será distribuído para as famílias carentes de Guaçuí e de Cachoeiro de Itapemirim.

As roupas para o bazar podem ser doadas no escritório do Aqui Notícias, localizado na rua Antônio Caetano Gonçalves, nº 9, no bairro Gilberto Machado. As peças à venda estão expostas no mesmo endereço, das 9h às 18h.

O programa SobreTudo é exibido, ao vivo, de segunda a sexta-feira, nos canais do Aqui Notícias: AQUINOTICIAS.COM, Facebook, Instagram e Youtube, às 19h.

