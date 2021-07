Deputado Renzo Vasconcelos destina R$ 70 mil em recursos para Irupi

Por Redação - Redação 19

O deputado Renzo Vasconcelos (PP) destinou R$ 70 mil em emendas parlamentares para o município de Irupi. Os recursos foram destinados para a agricultura, assistência social e esporte.

Renzo tem mostrado, na prática, que a construção de ações para as famílias do interior do estado são prioridade do seu mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

“Eu sou do interior, tenho roça e sei que tudo que chega nas comunidades rurais faz uma diferença enorme. O veículo, por exemplo, ajuda a transportar os produtos das associações rurais, o recurso ajuda a unidade de saúde a comprar remédios e o pilador impulsiona a produção de café. Nosso foco é a qualidade de vida, saúde e bem-estar da população”, explicou.

O vice-prefeito de Irupi, Paulino Lourenço, destacou a importância dos recursos destinados pelo parlamentar. “Renzo é um deputado que nos atende frequentemente na Assembleia com muito carinho e respeito. Nós temos uma demanda grande na agricultura e essas emendas vão ajudar muito. Em nome da Prefeitura e dos nossos agricultores, a gente agradece pela destinação dos recursos”.

Emendas

R$ 30 mil para aquisição de veículo (entregue);

R$ 10 mil para aquisição de materiais esportivos (recurso empenhado);

R$ 10 mil para custeio de gastos administrativos do Lar dos Velhinhos do Caparaó (recurso empenhado);

R$ 20 mil para aquisição de moinho e batedeira de cereais (recurso empenhado).

Pavimentação ES-379

Além de destinar recursos, o deputado Renzo Vasconcelos está trabalhando junto à Prefeitura de Irupi para realizar um sonho dos moradores da cidade. Há tempoa, eles sofrem com o asfalto ruim na Rodovia ES-379, que liga Irupi à Iúna. Esse trecho asfáltico compreende 14 quilômetros.

O deputado foi ao Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) em maio deste ano e levou essa demanda ao diretor-presidente Luiz Cézar Maretto, que sinalizou positivo para o início de um projeto de reestruturação asfáltica.

Outro trecho desejado pela população é o que liga Irupi à BR-262. Esse trecho tem cerca de 11km e também será contemplado no projeto.

