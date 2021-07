De sucata a carros | Vargem Alta faz leilão eletrônico, na semana que vem

Por Redação - Redação 3

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Vargem Alta, por meio da Secretaria de Administração, realiza no próximo dia 16 de julho, às 13h, o leilão de veículos, bens móveis e sucata, que estão em desuso ou são considerados inservíveis e não recuperáveis para a administração municipal.

Continua depois da publicidade

O leilão será por meio dos sites www.vitoriabid.com.br e www.renannerisleiloeiro.com.br, e serão admitidos lances online no período de 01/07/2021 a 16/07/2021. Ao todo 69 lotes estão sendo ofertados, com valores iniciais de R$ 50 a R$ 18 mil.

Entre os bens leiloados a serem leiloados carros, máquinas, sucatas de materiais e equipamentos diversos. Para participar, é necessário se cadastrar no site com antecedência mínima de 48 horas. Os documentos exigidos e a lista completa dos objetos podem ser visualizadas no edital do leilão 001/2021, disponíveis no site do leilão.

Os bens poderão ser visitados e examinados nos dias 15 de julho de 2021, das 09h às 16h e dia 16 de julho, das 09h às 11h, sob agendamento prévio. O telefone de contato para agendar uma visita e para demais informações relativas ao leilão pode ser conferido no edital.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].