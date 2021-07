De marginalizado a esporte olímpico e 'queridinho'; onde andar de skate em Cachoeiro?

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 20

Foram necessárias duas medalhas para trazer uma nova mentalidade sobre a prática do skate no Brasil. Na sábado (24), foi a vez de Kelvin Hoefler, 27 anos, conquistar a medalha de prata; na madrugada desta segunda-feira (26), Rayssa Leal, de apenas 13 anos e sete meses quem faturou a mesma premiação.

O feito histórico, nas Olimpíadas de Tóquio, trouxe uma discussão sobre um esporte que antes era tido como marginalizado e agora passou ao status de “queridinho” no pais.

A modalidade estreia nessas olimpíadas e é um esporte que conta com características que refletem aspectos culturais e sociais, tornando o skate mais que do um esporte, e sim um estilo de vida. Mas, a realidade ainda está distante de ser a ideal para a prática.

Em Cachoeiro de Itapemirim, existiu uma cena atuante, em meados dos anos 2000, chegando a ser construído um espaço na Praça de Fátima, no bairro Guandu, para que os esportistas pudessem realizar manobras e colocar em prática os conhecimentos que vinham adquirindo.

Além do local, havia diversas lojas que vendiam os produtos, peças e equipamentos para os skatistas. Mas, com o passar do tempo e a falta de incentivo e manutenção aos locais, o esporte foi perdendo espaço.

Porém, alguns praticantes não pararam. É o caso do músico Diego Gomes Ardisson, 37 anos, mais conhecido como Comum, que há 23 anos, por influência de um primo de Vila Velha, pratica o esporte.

“O skate é um esporte de alto impacto e requer uma atenção especial com os praticantes, trabalha equilíbrio é muito mais! A mudança que o ocorre é nítida, eu vejo isso no meu dia a dia como praticante. Optei pelo skate por causa da liberdade, de poder andar sozinho, ouvir música, me divertir e melhorar a qualidade de vida, já que o esporte tem esse poder”, explica Diego.

O músico afirma que a imagem do esporte já mudou significativamente com a entrada de grandes marcas no mercado, e agora como esporte olímpico essa tendência é de uma projeção ainda maior. Ele destaca que mesmo com um cenário não muito propício, o skate vem crescendo em Cachoeiro.

“Apesar de ter uma molecada praticando, o cenário não é muito favorável. Necessitamos de mais espaço para o esporte, escolinhas, ou algum projeto voltado para a “educação em cima do skate”. Eu já realizei alguns eventos com o objetivo de incentivar o esporte e dar uma luz para essa galera. O que precisamos é do apoio das autoridades, pois o esporte é o melhor caminho”, conta Comum.

Onde andar de skate?

Apesar das dificuldades, os cachoeirenses têm opções para mandar seus “ollie’s”, “backflips” e outras manobras. Na Avenida Beira Rio, a Praça de Fátima, conta com uma pista, onde há corrimãos e um pequeno half ondem se reuniam em maior frequência. Segundo Diego, a pista se encontra abandonada, porém, os praticantes dão um jeito, criando obstáculos e trilhas.

Já no bairro Aeroporto, o skatista comenta que é uma boa opção, com obstáculos novos e ainda contemplados por um bonito fim de tarde.

“A pista da Beira Rio está abandonada, o que acaba deixando os participantes meio ‘ao relento’. Mas, a pista do Aeroporto está sendo o melhor lugar para a galera. Apesar de terem feito o playground das crianças colado às rampas, ainda dá para treinar e se divertir”, afirma.

Disciplina e respeito são duas palavras de ordem no esporte. Como qualquer outro esporte, a alimentação e cuidado com o corpo são essenciais. Diego relembra que a imagem de “maluco” que os skatistas traziam não existe mais.

“O skate tem seu perigos como os outros esportes. Eu como tenho uma idade mais avançada, procuro informar jovens sobre esses cuidados. Aquela imagem antiga já era, hoje os maiores atletas estão em grandes marcas e tem vida de atleta de ponta, com todos os cuidados possíveis”, completa.

As inspirações são muitas, mas para o skatista as maiores referências são Felipe Gustavo, Rodrigo Teixeira e Bob Burnquist, este último pelo fato de ser o primeiro brasileiro a ganhar competições internacionais e revolucionar a prática do skate no Brasil.

