De 'Frozen' para o Caparaó: Elsa é presa em São José do Calçado

Por Marcelo Rosa

‘Elsa’, a Rainha da Neve ou Rainha da Floresta, foi presa em São José do Calçado, no sul do Espírito Santo.

Mas, calma! Tudo isso não passa de uma ‘brincadeira’ que a a Assessoria de Comunicação da Prefeitura divulga à imprensa, por meio do email da Casa, nesta quinta-feira (29).

No título da mensagem eletrônica: ‘Achamos a culpada: veio cantar ‘Lerigou’ em nossa cidade, mas já está de saída”.

No meme, a estrela de Frozen, animação dos estúdios Walt Disney Pictures, aparece algemada e segurada pelo braço por um policial.

Abaixo do termômetro que marca 16 graus, a frase: “Pronto! Prendemos a Elsa, o calor já vai voltar!”. A assessoria informa que “essa foto foi tirada pelo nosso estagiário”.

A divulgação do meme ocorre no momento que uma das preocupações das redações é informar a decisão do Incaper de emitir um aviso meteorológico especial dando conta de que o Espírito Santo está em estado de atenção devido à frente fria que chegou.

