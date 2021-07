Dados sobre recadastramento imobiliário em Cachoeiro são entregues a vereadores

Por Redação - Redação 25

Advertisement

Advertisement

A Comissão Especial (CE), criada pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim para avaliar o valor cobrado no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021, recebeu na tarde desta segunda-feira (05), na Secretaria Municipal de Fazenda, todas as informações solicitadas junto à Prefeitura, referentes aos procedimentos do recadastramento imobiliário.

Continua depois da publicidade

A entrega da documentação foi feita pelo secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes. Ele fez uma explanação dos principais pontos do levantamento. Na oportunidade, os integrantes da CE receberam um pendrive contendo pastas numeradas sequencialmente, contendo os dados necessários para atendimentos dos itens questionados pelos vereadores.

Entre os documentos solicitados pela Comissão à Secretaria de Fazenda de Cachoeiro estão o detalhamento do procedimento de recadastramento utilizado; Critérios utilizados para a aferição do valor atribuído ao imóvel; Roteiro e cronograma de bairros e ruas em que as atividades ocorreram, além do Plano de Trabalho da empresa contratada e Mobilização de Recursos necessários para execução das atividades.

O presidente da Comissão Especial, vereador Diogo Lube (PP), afirmou que a entrega da documentação foi feita de forma transparente. “O secretário Márcio Guedes, aliás, nos passou todas as informações antes até do prazo solicitado. Agora, a Comissão vai se reunir para fazer as análises específicas”, afirmou.

Continua depois da publicidade

O secretário de Fazenda de Cachoeiro, Márcio Guedes, avaliou como positivo o encontro com os membros da comissão. “Foi uma reunião importante, na qual pudemos tirar as dúvidas dos integrantes do grupo e apresentar a estrutura de como montamos as respostas aos questionamentos deles”, ressaltou.

Guedes acrescentou que a documentação também estará disponível à população. “Quem quiser tomar conhecimento dessas informações, de forma detalhada, poderá acessá-las no site do recadastramento imobiliário. Lá, estarão o plano de trabalho, o cronograma, os valores pagos e a quantidade de unidades imobiliárias em que os recadastradores conseguiram entrar. Ou seja, tem tudo para que a pessoa tenha a certeza que o serviço foi bem-feito e que a empresa entregou o trabalho da forma como foi contratada”, destacou o secretário.

Recadastramento imobiliário

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Cachoeiro disponibilizou em seu site (www.cachoeiro.es.gov.br) as informações sobre os serviços contratados para o recadastramento imobiliário. Basta clicar no banner sobre o tema, na página principal, ou buscar, diretamente, o endereço www.cachoeiro.es.gov.br/ contrato-n164-2019.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].