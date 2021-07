Cras ganhará reforma e Creas terá sede própria em Anchieta

Por Redação - Redação 10

Anchieta irá ganhar uma sede própria para abrigar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além da reforma geral do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). O recurso para essas obras é resultado da parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Anchieta.

Em evento realizado nesta segunda-feira (5) no Palácio Anchieta, em Vitoria, foi assinado pelo governador Renato Casagrande, junto ao prefeito Fabrício Petri e o secretário municipal de Assistência Social, Flávio Sant’Anna, o termo de adesão que destinará o recurso de R$ 1,3 milhão para as duas obras.

O Cras, instalado no bairro Nova Esperança, foi construído em 2009 e vem recebendo considerável aumento de demanda e serviços. O valor da reforma será de R$ 300 mil. Já o Creas será construído ao lado do Campo Bom de Bola, também no bairro Nova Esperança. A área de construção será de 216m2.

Serviços oferecidos pelo Creas

O primeiro é o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Nesse serviço, adolescentes e jovens em conflito com a lei, cumprindo medida socioeducativa, são acompanhados pela equipe técnica do Creas, a fim de construir e reconstruir seus projetos de vida, rompendo com a prática do ato infracional.

O outro serviço é o Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI). O PAEFI é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. A equipe do Creas acompanha as famílias, buscando auxiliá-las no rompimento do ciclo de violação dos direitos em seu interior, prevenindo reincidências, fortalecendo seu papel de proteção e restabelecendo a autonomia de seus membros.

