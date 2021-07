Coops de todo o país celebram o Dia de Cooperar

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

Dever cumprido. Esse é o sentimento que marcou o início da celebração nacional do Dia de Cooperar 2021 (Dia C), realizada na última quinta-feira (1º), por meio de uma transmissão ao vivo pelo canal do SomosCoop, no Youtube. O evento contou com a participação de representantes do Sistema OCB, grande estimulador das iniciativas transformadoras, de dirigentes das cooperativas que apresentaram suas ações e, também, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

Continua depois da publicidade

Durante a abertura da live, o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, fez questão de destacar o compromisso das cooperativas com a transformação local. “Chegamos à 12ª edição do nosso Dia C, esse grande movimento de estímulo à responsabilidade socioambiental do cooperativismo brasileiro que, ao longo dos anos, já beneficiou 20 milhões de pessoas em todo o Brasil. No total, nossas coops já realizaram mais de 11 mil projetos ou ações trazendo uma verdadeira transformação social em 25% dos municípios brasileiros, em todas as regiões”, enfatizou.

Segundo ele, o ano de 2021 tem tudo para superar os números do ano passado. “Só neste ano, o sistema do Dia C já recebeu a inscrição de quase 1,3 mil iniciativas, que beneficiam mais de 130 mil pessoas. Ah, e vale destacar que essas ações envolvem o trabalho voluntário de quase 1,4 mil pessoas. E a gente sabe também que as cooperativas estão muito comprometidas com suas comunidades e que, ao longo de todo o segundo semestre, as ações em prol das pessoas tendem a aumentar, por isso, esses números parciais são bons indicadores de que é possível alcançar o sucesso dos números do ano passado e, quem sabe, ir além, transformar mais”, avaliou Márcio Freitas.

Por fim, o líder cooperativista destacou a importância das ações que combatem a fome no país. “A pandemia tem gerado muitos efeitos negativos. Um deles, que se percebe mais imediatamente, é que o número de pessoas com fome aumentou. Por isso, gostaria de convidar as cooperativas a voltarem o olhar para minimizar o sofrimento de tantas pessoas. Quem tem fome tem pressa”, convocou o líder cooperativista.

Continua depois da publicidade

Quem também participou da celebração foi a assessora de Desenvolvimento Territorial do Pnud, Ieva Lazareviciute, da Organização das Nações Unidas, com o qual o Sistema OCB tem, inclusive um projeto de cooperação internacional que visa auxiliar as coops a desenvolverem seus projetos de responsabilidade socioambiental, tornando-se parceiras estratégicas no cumprimento da Agenda 2030.

Para ela, a pandemia mudou o jeito de o mundo ver a cooperação, palavra que ganhou um novo significado: “agora tem o sentido de algo maior, global, que busca prevenir e encontrar soluções para controlar a pandemia e reerguer as nações. O Dia C é um exemplo excelente de que, quando se quer, é possível encontrar soluções que mudam realidades locais e regionais. Esse trabalho de vocês é o sinal de que as cooperativas estão de olho não só no hoje, mas na reconstrução da vida de uma forma diferente para o período do pós-pandemia”, avalia Ieva. Segundo ela, é preciso olhar para o futuro, vendo a cooperação global como um caminho de sobrevivência e reconstrução. “Vocês contribuem muito mais do que imaginam com a realidade de um mundo melhor”, conclui a representante do PNUD.

Números

Quem também participou da transmissão foi o superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile, que enalteceu as coops pelos números alcançados em 2020. “Para se ter uma ideia, mesmo com tantos desafios e obstáculos, mais de 7,8 milhões de pessoas foram beneficiadas com as mais de 2,8 mil iniciativas e ações realizadas por 2.226 cooperativas e seus mais de 137 mil voluntários, no ano passado. Ao todo, 1.383 municípios brasileiros registraram, graças ao Dia C, a força do voluntariado cooperativista. E, neste ano, a gente quer transformar a vida de mais e mais pessoas”, comentou o superintendente, relembrando que o Dia C nasceu em 2009, em Minas Gerais, e foi nacionalizado, após gentil cessão da unidade mineira, em 2014.

Advertisement

Dia internacional

Continua depois da publicidade

E por falar em comemoração, aqui, no Brasil, nós celebramos Dia Internacional do Cooperativismo junto com o Dia C. Neste ano, o tema escolhido pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI) foi: Juntos reconstruímos melhor. O objetivo é simples: mostrar como as coops de todo o mundo estão enfrentando a crise causada pela covid-19 com solidariedade e resiliência, oferecendo às comunidades uma recuperação centrada nas pessoas e que respeita o meio ambiente.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].