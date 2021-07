Cooperativas promovem live solidária para ajudar famílias na Região Sul do ES

Por Redação - Redação 9

A Unimed Sul Capixaba se reuniu com as cooperativas do Sul do Estado: Sicoob CrediRochas, Sicoob Sul, Usimed e Uniodonto Sul Capixaba que, junto com a OCB/ES, irão promover uma grande live solidária nesta sexta-feira, 30. O evento arrecadará cestas básicas em benefício de famílias em situação de vulnerabilidade social na região Sul do Espírito Santo.

A transmissão ao vivo será a partir das 19h30, pelo canal do YouTube da Unimed Sul Capixaba (http://unimed.me/Wa5w0). Quem acompanhar, poderá se divertir ao som da Banda D14, com um repertório com os principais sucessos do momento, além de clássicos que vão do rock ao samba.

As doações ocorrerão durante todo evento, por meio de um QR Code que estará disponível na tela ao longo da live. O acesso ao código é feito pela câmera do celular, direcionando o público para a contribuição de qualquer valor por meio de depósito bancário, Pix ou PicPay.

Toda quantia arrecadada será convertida em cestas básicas e em produtos de higiene para serem distribuídas à famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições sociais da região Sul. A gestão e distribuição do que for arrecadado serão feitas pela Associação de Atividades Sociais do Setor de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Rochativa), que apoia o evento.

A live solidária integra a programação do Dia de Cooperar, o Dia C, movimento nacional que estimula o voluntariado. Além do público da live, as empresas parceiras também foram convidadas a fazer suas doações em cotas de cestas básicas.

“A pandemia de Covid-19 reforça as desigualdades sociais e impacta fortemente na vida de famílias em situação de vulnerabilidade social. O Dia C visa a promoção do bem por meio de ações voluntárias voltadas para a comunidade, por isso estamos convidando as pessoas e as organizações a também colocarem em prática os valores e princípios cooperativistas. Juntos, a transformação que podemos fazer na vida dessas pessoas é enorme”, afirma o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Leandro Baptista.

