Construção do Centro de Eventos de Guaçuí pode sair do papel

O projeto de construção do Centro de Eventos de Guaçuí deu mais um passo para sair do papel. Nesta terça-feira (13), o prefeito Marcos Luiz Jauhar, acompanhado do superintendente de Obras, Paulo Victor e do superintendente de Planejamento, Caio Barbosa, esteve na Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), em Vitória, para tratar do assunto.

Durante a reunião, integrantes da equipe da Sedurb solicitaram algumas alterações, que foram repassadas para a Acisg, responsável pela criação do projeto. O Centro de Eventos deverá ser construído no antigo Parque de Exposição e será um espaço multiuso, que vai servir a comunidade em diversos aspectos.

Feiras, festivais e apresentações culturais são alguns exemplos de eventos que passarão a contar com uma estrutura de qualidade. A ideia também incentivar a geração de emprego e renda, na atual pandemia.

Jauhar exaltou a parceria do município com a Acisg. “Essa parceria entre Prefeitura e Acisg para construção do Centro de Eventos irá beneficiar toda a população de Guaçuí. Movimentar a economia local é proporcionar melhorias na qualidade de vida dos guaçuienses. Agora só dependemos da Acisg para acertar esses pontos no projeto, para que em breve tenhamos a concretização desse projeto”.

Representando a Acisg, o empresário Rodrigo Simões disse estar feliz com o andamento do projeto. “É uma alegria muito grande estar hoje aqui na Prefeitura recebendo as diretrizes do projeto, após a reunião do prefeito Jauhar com o Governo do Estado. É uma obra que põe Guaçuí na rota da nova economia, estando alinhada com a vocação do município e região”.

