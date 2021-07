Comidas, bebidas e até flores são destaques da Feira Sabores da Terra

Por Redação - Redação 9

Quem mora no Sul do Espírito Santo e viaja neste fim de semana para a Grande Vitória tem uma opção a mais de lazer. Até domingo, 1º de agosto, Vitória recebe a edição 2021 da Feira Sabores da Terra, na Praça do Papa, na Enseada do Suá. No mesmo modelo do ano anterior, com protocolos de segurança que o momento atual tem demandado, o evento visa a valorização do trabalho de centenas de famílias empreendedoras do campo. A entrada dos visitantes é gratuita.

Com produtores das 10 regiões do Espírito Santo, a população da Grande Vitória tem a chance de conferir os mais variados produtos feitos artesanalmente e colhidos no campo, em uma estrutura especialmente montada para o evento. Este ano, o destaque fica com o Setor de Flores, porém, outros produtos estão à venda: queijos, bebidas, embutidos, biscoitos, doces, peixes, diversas delícias, além de artesanatos. O evento destaca o agronegócio que, de acordo com o governo do estado, absorve 33% da população economicamente ativa no ES e é responsável por 30% do PIB capixaba, o que a posiciona como a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios.

Intercâmbio entre campo e cidade

Ademir Dadalto, organizador da feira, relata a importância do evento para as famílias que vivem do campo. “Com a pandemia, os empreendedores rurais enfrentaram um momento delicado, agora vivem uma situação de retomada. A Feira Sabores da Terra é mais que um acontecimento, é o momento em que os produtores se preparam para obter renda e aquecer os negócios. A oportunidade de realizar um intercâmbio entre campo e cidade e movimentar a economia. Aguardamos a participação de todo o povo capixaba para que aprecie as produções do interior”, afirma Dadalto.

Ambiente Seguro

A organização da feira, apoiada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes), Prefeitura Municipal de Vitória e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) desenvolveu protocolos de segurança para garantir a segurança dos visitantes e evitar o contágio pelo vírus causador da Covid-19.

“As mesmas regras do ano passado serão aplicadas. A entrada será permitida somente com uso correto de máscara e mediante aferição de temperatura. Estações para lavagem das mãos e álcool gel serão disponibilizadas. O número de visitantes será controlado para que se mantenha o distanciamento. Nosso objetivo é promover um evento seguro e que as pessoas possam aproveitar da melhor forma”, destaca o organizador, Ademir Dadalto.

Serviço

Evento gratuito. 29 de julho a 1º de agosto (quinta a domingo).

Horários

Sexta-feira: 16h às 22h

Sábado: 10h às 22h

Domingo: 10h às 18h

