Comidas, bebidas e artesanato: Feira Sabores da Terra começa nesta quinta (29) na Praça do Papa, em Vitória 

Começa nesta quinta-feira (29) e vai até 1º de agosto, a edição 2021 da Feira Sabores da Terra, na Praça do Papa, em Vitória. No mesmo modelo do ano anterior, com protocolos de segurança que o momento atual tem demandado, o evento tem a missão de valorizar o trabalho de centenas de famílias empreendedoras do campo. A entrada dos visitantes é gratuita.

