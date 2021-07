Com regras, Governo do ES libera eventos esportivos nas cidades em risco baixo e moderado

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 7

Advertisement

Advertisement

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Esportes (Sesport), editou portaria nesta terça-feira (27), que autoriza a realização de eventos esportivos em cidades classificadas em risco baixo ou moderado para o coronavírus, a partir da próxima segunda-feira (2).

Continua depois da publicidade

De acordo com a publicação, os eventos esportivos deverão seguir as orientações em portaria específica da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), publicada em 23 de janeiro deste ano, ficando autorizada a presença de público, desde que sejam cumpridas todas as determinações contidas no item IX, do anexo I, que são elas:

*Previamente à data da realização das competições, todo o pessoal envolvido deverá receber por escrito as normas de distanciamento físico, circulação, higiene pessoal, etiqueta respiratória, higiene ambiental e outras normas que deverão ser seguidas com o intuito de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus;

*Os organizadores da competição devem avaliar a viabilidade do uso de máscara pelos atletas durante as provas, ficando possibilitado o não uso de máscara pelos atletas durante sua realização, quando for considerado inviável, devendo-se reforçar as demais medidas preventivas;

Continua depois da publicidade

*Durante o processo de inscrição, os atletas deverão firmar Termo de Responsabilidade de que, em caso de sintoma gripal, não poderá participar da competição;

*As premiações devem ser entregues de forma individual, sem a utilização de palcos ou espaços que possam contribuir para a aglomeração de pessoas;

*A organização da competição deve procurar formas alternativas de fornecer as informações técnicas pertinentes, bem como, a entrega de identificadores de atletas (números/nomes), chips e o restante do material, para reduzir a interação social antes da competição;

Advertisement

Continua depois da publicidade

*Todas as informações da competição, inclusive o protocolo preventivo para a COVID-19 a ser seguido antes, durante e após a competição, devem ser fornecidas aos atletas em formato on-line no site oficial da competição;

*Os sanitários deverão estar abastecidos com os itens de higiene necessários: papel higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel, coletores de resíduos com tampa acionada sem contato manual, ambientes solução de álcool 70% (setenta por cento) ou solução antisséptica de efeito similar;

*Deverá haver uma equipe de higienização durante a realização das competições, para manutenção das condições de limpeza dos ambientes;

*Quando a competição for realizada em estádio, ginásio, área de clubes ou qualquer local com possibilidade de controle de acesso do público, os organizadores deverão readequar a estrutura de forma a atender as recomendações de distanciamento físico e higienização, respeitando-se os seguintes critérios: a) limite de público de 40% da capacidade do local ou de 300 torcedores, o que for menor, b) os espaços deverão ser readequados de forma que seja mantido distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, com demarcação dos assentos e mesas e obstrução de assentos excessivos, se necessário; c) o número de funcionários, membros de comissões técnicas, equipe de arbitragem, delegados, controle de dopping, profissionais da imprensa e outros com acesso aos locais das competições deverá ser o menor possível; d) não é recomendada a entrada de pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, crianças até 5 (cinco) anos e pessoas com comorbidades consideradas de risco para COVID-19; e) a circulação de pessoas nos locais de treinamento deverá ser restrita aos atletas, comissão técnica, imprensa devidamente credenciada e demais profissionais essenciais à realização dos treinos e manutenção da limpeza e organização do local; f) todos os ambientes que serão utilizados deverão ser organizados e demarcados de forma a garantir o distanciamento físico de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas.

Clique aqui e veja todas as regras!

Autonomia dos municípios

A portaria define que fica preservada a autonomia dos municípios na adoção de medidas para a realização dos eventos esportivos em praças e locais abertos, observadas as normas vigentes sanitárias.

Proibições

Não será permitida a prática de esportes coletivos e a realização de eventos esportivos no Espírito Santo nos municípios classificados nos riscos Alto e Extremo, no Mapa de Risco divulgado semanalmente pelo Governo do ES.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].