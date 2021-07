Com final da Copa América, SBT marcou a maior audiência em um sábado dos últimos 20 anos em SP

Por Redação - Redação 14

Na noite do último sábado, dia 10/07, o SBT exibiu, com exclusividade na TV aberta, a grande decisão da Copa América entre Brasil e Argentina, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, e conquistou o primeiro lugar isolado no ranking geral das audiências da Grande São Paulo.

No horário de bola em jogo, das 21h às 22h52, a vitória da Argentina sobre a seleção brasileira por 1 a 0 – que contou com a narração de Téo José, comentários de Mauro Beting, Edmílson, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagens de André Galvão e Fernanda Arantes – rendeu ao SBT 20,9 pontos de média, 34% de share e 24,6 pontos de pico, a maior média de audiência de todo o campeonato.

Índice 5% superior ao registrado pela emissora segunda colocada, que na mesma faixa horária ficou com 19,8 pontos de média com a exibição de um telejornal e uma novela. No confronto com a novela, das 21h32 às 22h52, o SBT venceu por 21,8 a 19,8.

A emissora terceira colocada registrou apenas 3,8 pontos de média.

Considerando apenas os sábados, essa foi a maior audiência desde 27/10/2001, na faixa horária, quando o SBT marcou 22,1 pontos.

Somente no horário da partida, das 21h às 22h52, o SBT alcançou 2,4 milhões de lares e 3,1 milhões de pessoas na Grande São Paulo.

Outras lideranças

Além do primeiro lugar em São Paulo, principal mercado publicitário do país, o SBT também conquistou a liderança com ampla vantagem em Brasília, Recife, Manaus, Fortaleza, Goiânia, Belém, Florianópolis, Salvador e no Painel Nacional de Televisão.

Em Brasília, a transmissão da final da Copa América entre Brasil e Argentina registrou 180% mais audiência que a segunda colocada. No horário de exibição da partida, das 21h às 22h52, o SBT marcou 22 pontos de média, 41% de share e 26,3 pontos de pico. A principal concorrente marcou apenas 7,8 pontos de média e a terceira ficou com 3,6 de média.

No Recife, a transmissão do título da Copa América conquistado pela Argentina na noite do último sábado marcou 32,6 pontos de média. Índice 94% superior ao registrado pela emissora segunda colocada, que na mesma faixa horária, das 21h às 22h52, ficou com apenas 17 pontos de média com a exibição do principal telejornal e da novela do horário nobre. A emissora terceira colocada ficou com 2,6 pontos de média.

Em Manaus a liderança do SBT também foi com grande vantagem sobre a principal concorrente. No horário de bola em jogo, a exibição de Brasil e Argentina alcançou 31,8 pontos de média. Audiência 139% maior que a registrada pela emissora segunda colocada, que cravou 13,7 pontos de média. A terceira colocada registrou 4,1 pontos de média.

Em Fortaleza a vantagem sobre a segunda colocada foi de 130%. Na média geral o SBT ficou com 31 pontos contra apenas 13,7 da concorrência. A emissora terceira colocada anotou apenas 1,7 de média.

Em Goiânia o SBT alcançou o primeiro lugar isolado ao registrar 27,1 pontos de média. Audiência 125% superior à alcançada pela emissora segunda colocada, que marcou 12,4 pontos de média. A terceira colocada marcou 2,6.

Em Belém, das 21h às 22h52, o SBT marcou 24,6 pontos de média e garantiu a liderança com 24% de vantagem sobre a segunda colocada, que marcou 20,1 de média. A terceira alcançou apenas 3,8.

Em Florianópolis o SBT registrou 19,9 pontos de média e a vantagem do SBT na liderança foi de 35%. A segunda colocada registrou 14,7 e a terceira 2,9.

Em Salvador, Brasil e Argentina pela final da Copa América alcançou 19,7 pontos de média. Índice 21% superior ao registrado pela segunda colocada, que na mesma faixa de exibição ficou com 16,3. A terceira colocada marcou apenas 6,8 pontos de média.

Na média Nacional do PNT o SBT liderou com 18% de vantagem sobre a emissora segunda colocada. Na média geral a exibição de Brasil e Argentina cravou 22 pontos contra 18,9 da segunda colocada. A emissora terceira colocada registrou apenas 3,7 pontos de média.

Vice-liderança

Em Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro a diferença para a emissora primeira colocada foi muito pequena.

Em Curitiba o SBT ficou com 20,7 pontos de média contra 20,8 da primeira colocada e 4,7 da terceira.

Em Porto Alegre a diferença também foi nos décimos. 19,6 para o SBT contra 19,7 da primeira colocada. A terceira ficou com 1,2 de média.

No Rio de Janeiro a média do SBT com a transmissão do título argentino foi de 19,8 pontos contra 23,7 da emissora líder. A emissora terceira colocada registrou apenas 4 pontos.

