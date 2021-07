Com estiagem, conta de luz deve ficar mais cara

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 15

A conta de luz deve ficar mais cara para os brasileiros. Segundo uma estimativa feita pelo Ministério de Minas e Energia, o aumento no uso das termelétricas, por causa da crise hídrica, vai gerar um gasto de R$ 13,1 bilhões aos consumidores. Isso significa 45% de alta em relação aos gastos estimados anteriormente, de R$ 9 bilhões.

Na prática, quem paga essa conta é o consumidor final, por meio da chamada bandeira tarifária. Se o gasto com a geração de energia aumenta, a bandeira passa do verde para o amarelo ou o vermelho, aumentando o custo da conta de luz.

Por que a conta de luz aumenta?

A usina hidrelétrica, que gera energia a partir da força da água nos reservatórios, é a mais barata e a primeira opção do SIN. Por isso, em épocas de muita chuva e reservatórios cheios, a bandeira tarifária costuma ser a verde, porque a energia está sendo produzida da maneira mais em conta.

Em períodos de estiagem, quando o nível dos reservatórios diminui, é necessário captar energia de outros tipos de usina, como as termelétricas. Esse tipo de usina gera energia a partir de combustíveis fósseis, como diesel e gás. Além de ser mais poluente, é mais cara. Por isso, quando as termelétricas são acionadas, o custo da geração de energia aumenta e a bandeira tarifária muda.

Quem faz a avaliação das condições de geração de energia no país é o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). É ele que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda. Ela define a previsão de geração hidráulica e térmica, além do preço de liquidação da energia no mercado de curto prazo.

Com informações da Agência Brasil

