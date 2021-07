Comércio define ações para manter as portas abertas durante a pandemia

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

Diante do avanço da vacinação contra o coronavírus no Espírito Santo, a perspectiva de abertura permanente do comércio fica ainda mais próxima. Por isso, mesmo que a atividade comercial e a circulação de pessoas nas ruas voltem à normalidade, medidas de combate à propagação do vírus ainda precisam ser respeitadas.

Continua depois da publicidade

Pensando nisso, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL|ES) desenvolveu a campanha “Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui” – uma ferramenta para auxiliar o comércio a superar os desafios da pandemia –, e separou cinco ações que, se praticadas por lojistas e consumidores, ajudam o setor que mais emprega no Estado a se manter erguido.

1- Evite aglomerações

Continua depois da publicidade

Mesmo com a flexibilização nas regras de contenção, lembre-se que ainda não estamos no momento de participar ou promover aglomerações. Prefira reuniões com número reduzido de pessoas e não se esqueça dos cuidados.

2- Não abandone as máscaras

Advertisement

Continua depois da publicidade

Muita gente por aí anda esquecendo que o uso da máscara de proteção contra a Covid-19 é importantíssimo para fazer com que a pandemia desacelere no nosso Estado.

3- Cliente, aguarde a sua vez!

O simples fato de respeitar e aguardar a vez para entrada nos estabelecimentos comerciais pode salvar vidas. Isso porque enquanto você espera aqueles minutinhos ao lado de fora, os colaboradores têm tempo de organizar a limpeza das superfícies até que o cliente que está sendo atendido deixe o local.

4- Lojista, obedeça as regras.

Além da limpeza constante das superfícies e das mãos, coloque álcool à disposição dos clientes e não aceite clientes ou funcionários sem a máscara de proteção em seu comércio. Muitas pessoas podem estar contaminadas e sem sintomas aparentes. Nunca sabemos quem pode estar transmitindo o vírus.

5- Não ignore os sintomas

Ao primeiro sintoma, procure uma unidade de saúde para fazer o teste de Covid-19. O que pode ser somente um mal-estar para você, pode custar a vida de alguém que se ama. Enquanto aguarda o resultado, faça o isolamento.

Nas próximas semanas, o Mapa de Gestão de Risco do Espírito Santo (que define estratégias para conter o avanço da doença) pode ganhar uma nova cor: o azul. Essa mudança sinaliza que o Estado está às portas da normalidade dentro da realidade pandêmica e com boas práticas, além da queda no número de infectados e óbitos, o desenvolvimento da cidade é garantido, a economia melhora e os trabalhadores do comércio se mantêm no emprego.

A mobilização é uma idealização da FCDL|ES, apartidária e conta com apoio da Unimed, Sicoob, Sebrae, em parceria com o Governo do Estado.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].