Carreta tomba sobre viatura da PM em Dores do Rio Preto

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 78

Advertisement

Advertisement

Uma viatura da Polícia Militar foi danificada depois de ser atingida por uma carreta carregada com toras de madeira. O caso ocorreu em Dores do Rio Preto, nesta segunda-feira (26).

Continua depois da publicidade

Dois policiais estavam no carro no momento do acidente, mas conseguiram sair sem ferimentos.

De acordo com a polícia, a viatura estava estacionada em um ponto no Centro da cidade, quando o motorista da carreta tentou fazer uma manobra. Um desnível na rua fez com que a carga cedesse e tombasse em cima do veículo da PM.

Outra equipe de militares foi chamada para atender a ocorrência. O veículo danificado foi guinchado e retirado do local.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].