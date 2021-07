Caparaó se prepara para a 3ª Etapa do Campeonato Capixaba de Motocross no domingo (1)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 29

Advertisement

Advertisement

A região do Caparaó capixaba será palco para a 3ª Etapa do Campeonato Capixaba de Motocross e Supercross, no próximo domingo (1º). A sessão de adrenalina vai acontecer na Fazenda Mato Dentro Adventure Park, entre os municípios de Guaçuí e Divino de São Lourenço.

Continua depois da publicidade

A disputa envolverá aproximadamente 250 pilotos de todo o Brasil, que, para isso, serão testados contra a Covid-19. A bateria de treino da etapa iniciará às 8h, e terá largada oficial às 13h. A pista é considerada de extrema técnica, com trechos chegando a 1.250 metros de comprimento e até oito metros de largura, o que permite saltos longos e altos entre os participantes.

As inscrições podem ser feitas pelo site fecam-es-cbm. Para participar, é necessária a doação de cinco quilos de alimento, que serão destinados à Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. O público terá limitação em 30% da capacidade do local e o deverá levar um quilo de alimento. Será obrigatório o uso de máscara e álcool em gel.

De acordo com o atual campeão do Estado, e tetra campeão consecutivo (2017/2020), o piloto João Carlos Simões, a expectativas são as melhores possíveis. Liderando a competição por três pontos de diferença, ele projeta uma etapa bem disputada, porém mantém o otimismo na vitória.

Continua depois da publicidade

“Estou liderando o campeonato deste ano. Venho com a cabeça tranquila e bastante preparado, treinando muito. A vantagem é pequena e, por isso, preciso vencer para manter a liderança”, afirma José Carlos.

Experiência para a etapa

Para a etapa na Fazenda Mato Dentro, João Carlos Simões, contará com dois aliados: a experiência e o conhecimento da pista. Ele foi criado na fazenda, que passou através de gerações, desde o seu avô, e agora pertence ao piloto, sua mãe e seus irmãos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas passei a morar em Guaçuí com um ano de idade. Fui criado na fazenda, que veio sendo herdada pela família, desde o meu avô. Inclusive, o nome do motódromo, José Simões Filho, é uma homenagem ao meu pai”, explica o piloto.

O Campeonato Capixaba de Motocross e Supercross será transmitido pela internet, na live do Léo Cabeção e da HP Racing. A etapa tem o objetivo de dar visibilidade para a região do Caparaó e atrair eventos maiores, como por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Motocross.

A 4ª etapa será realizada em Baixo Guandu, a 5ª em Itarana e a tão esperada final acontecerá em Marataízes.

O evento é uma realização do Governo do Estado de Espírito Santo, através da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, Secultures, Mato Dentro Adventure, CBM e Federação Capixaba de Motociclismo (FECAM). A etapa contará com o apoio das prefeituras municipais de Guaçuí e de Divino de São Lourenço.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].