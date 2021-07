Candidata a prefeita nas eleições 2020 é nomeada assessora na Prefeitura de Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 192

A advogada Fayda Belo foi nomeada nesta quinta-feira (1º) para cargo comissionado na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Ela é presidente da executiva municipal do Partido Progressista (PP) e foi candidata a prefeita do município, nas eleições 2020.

De acordo com publicação no Diário Oficial, a advogada exercerá o cargo de assessora executiva I na Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico (SEMGOV).

O AQUINOTICIAS.COM apurou no Portal da Transparência da Prefeitura que o salário da mais nova servidora da prefeitura cachoeirense vai girar em torno dos R$6 mil, o equivalente a mais de cinco salários mínimos (R$1,1 mil).

Fayda Belo foi considerada uma revelação na política de Cachoeiro nas eleições de 2018, quando obteve 5 mil votos para deputada federal, 4 mil deles somente em Cachoeiro.

Em 2020, logo após assumir a presidência do PP, a advogada aceitou o desafio da executiva estadual do Progressistas, e disputou a cadeira do Palácio Bernardino Monteiro, ficando em quinto lugar, atrás de Renata Fiório (PSD), com 2.438 votos (2,5%).

Apesar de lotada na SEMGOV, Fayda Belo atuará na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) com foco nos direitos humanos, mulheres, negros, LGBTS, juventude, entre outros.

“Sou uma ferrenha defensora dos direitos humanos e das minorias. Aceitei o desafio de ser coordenadora de políticas públicas para as minorias em Cachoeiro, para seguir na minha luta: ajudar os invisíveis, os mais carentes”, disse Fayda Belo.

