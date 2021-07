Câmara entrega Título de Cachoeirense Presente ao ex-vereador José Carlos Amaral

Por Redação - Redação 18

A Câmara Municipal de Cachoeiro realizou nesta sexta-feira (2), no plenário da Casa, sessão solene para entrega do título de Cachoeirense Presente N.º 01 de 2021 e outras homenagens. Além dos vereadores, dos homenageados e familiares, a sessão contou com a presença do prefeito Victor Coelho, do deputado Torino Marques e outras autoridades.

O ex-vereador José Carlos Amaral demonstrou toda sua emoção ao receber o título de Cachoeirense Presente do ano, aprovado por unanimidade pelos vereadores. Amaral cumpriu o último de seus sete mandatos na legislatura 2013-2016, e recebeu em 2013 o título de Vereador do Século. Em 2018 esteve na Câmara para inaugurar a tribuna que recebeu seu nome e de que tanto fez uso enquanto vereador.

O ex-vereador contou estar enfrentando momentos difíceis devido a problemas de saúde, e afirmou que está muito feliz pelo reconhecimento da Câmara e do povo. “Vocês não sabem como meu coração está. Nesta Casa eu só procurei fazer o bem para Cachoeiro de Itapemirim. Viva Cachoeiro de Itapemirim! Viva a Câmara Municipal! Esta Casa foi a minha Casa durante 30 anos. Obrigado, Cachoeiro que eu amo”, concluiu.

Foram muitos os pronunciamentos elogiando Amaral e reconhecendo a importância da sua atuação na Câmara, nas últimas décadas. “Falar do Amaral é muito difícil. Ele viveu 30 anos nessa Casa, lutando e brigando pelo município. Um homem de família e da igreja, e de muita credibilidade. Aprendi muita coisa com ele ao longo de minha vida política, e já éramos amigos antes de tudo isso. É uma honra poder te entregar essa homenagem”, afirmou o presidente da Câmara, Brás Zagotto (PV).

Mais homenagens

_ Alexandre Andrezza Macedo : Júlio Eduardo Souza (Título de Cidadania Cachoeirense)

_ Allan Ferreira: João Paulo Barbosa (Empresário Presente do Ano) e Luiz Farias Alves (Título de Cidadania Cachoeirense)

_ Brás Zagotto: José Márcio Guizardi (Empresário Presente do Ano)

_ Delandi Pereira Macedo: Douglas Chagas Fiorin (Empresário Presente do Ano)

_ Léo Cabeça e Paulo Grola: Sebastião Maurício de Oliveira (Título de Cidadania Cachoeirense)

_ Marcelinho Fávero: Devair Garcia de Oliveira (Título de Cidadania Cachoeirense)

_ Osmar Francisco: Marcelo Costa (Empresário Presente do Ano)

_ Paulo Sérgio de Almeida: Fabrício Menon Bazoni (Empresário Presente do Ano)

_ Sebastião Ary Corrêa: Geraldo Guarçoni Filho (Título de Cidadania Cachoeirense)

