Café com Bike acontece neste domingo (11) em Dores do Rio Preto

Acontece, neste domingo (11), em Dores do Rio Preto, o Café com Bike. O evento terá início às 7h50, com a saída em frente à Igreja Matriz da cidade. Há três modalidades de percurso. Os iniciantes vão percorrer uma distância de 29 quilômetros, saindo de Dores do Rio Preto e indo e retornando por Mundo Novo, Pousada Águas do Caparaó.

Já para os que se inscreveram para o percurso intermediário, o trecho será de 37 quilômetros, passando por localidades como Fazenda Santa Rita, Pedra Preta, Antônio Faria, Pousada Águas do Caparaó e Mundo Novo.

Na modalidade avançada, serão percorridos 46 quilômetros, passando por Cerro, Medeiros, Santo Antônio, Santa Terezinha, Mata Fria, Antônio Faria, Pousada Águas do Caparaó e Mundo Novo.

