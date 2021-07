Banda Badallados agitará 'Embalos de Sábado à Noite'

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 9

Contagem regressiva! Para quem não vê a hora de curtir um evento com música boa, super estrutura, local aconchegante e total segurança, no próximo sábado (7), véspera do Dia dos Pais, será realizado no Sítio Moitão um grande show de retorno com a banda Badallados.

Organizado pelo produtor Ramon Silveira, o “Embalos de Sábado à Noite” será o segundo evento regulamento, seguindo todas as normas de prevenção à Covid-19 que o decreto municipal permite. As vagas serão limitadas a 300 pessoas, com espaçamento das mesas.

Ramon revela: “Este será o segundo evento que estou produzindo. Vamos aferir a temperatura dos frequentadores, exigiremos uso de máscaras, distanciamento das mesas, álcool em gel, e outras medidas. Esse evento de mesa, será sim o primeiro e estou muito ansioso porque é o tipo de evento que eu gosto mais de realizar”.

O produtor comemora a volta dos eventos que, por tabela, vai permitir o retorno dos empregos e sustento para a classe que vem sofrendo tanto com a pandemia. Além disso, Ramon destaca que a volta trará entretenimento e muita alegria para as pessoas.

“Nós precisávamos atingir o público que está carente, que tenha coragem de sair e se divertir, sabendo que iremos seguir todos os protocolos de combate à Covid-19. A nossa expectativa é a melhor possível, estou ansioso para ouvir o som da banda Badallados e as imitações do Fabiano Juffu”, diz o produtor.

Banda Badallados

Formada por cinco amigos, no ano de 2006, a banda Badallados surgiu em Cachoeiro de Itapemirim com o intuito de fazer algo diferente ao já existente no mercado. Apesar de nova, o grupo já pensava em uma proposta diferente desde o início, investindo em estrutura, modernização, iluminação e tecnologia.

Com repertório eclético, composto de músicas nacionais e internacionais dos mais variados gêneros como: sertanejo, forró, axé, dance, disco e pop rock, a Badallados logo ganhou destaque no cenário musical capixaba, apresentando-se em eventos como: festas, shows, formaturas e casamentos.

O destaque da banda fica por conta de suas criativas e divertidas performances, figurinos e imitações de diversos artistas, fazendo assim, um show alegre e interativo, conquistando a cada dia novos fãs por onde passa.

Formada por 19 profissionais altamente qualificados entre vocalistas, dançarinos, instrumentistas e equipe técnica. A banda traz para as apresentações sua própria estrutura de áudio, visual e transporte, e disponibiliza todo aparato necessário para um show de total qualidade.

Ao lado de expressões nacionais já conceituadas como Zé Ramalho, Daniel, Roupa Nova e Cidade Negra, dentre outros, a banda vem enriquecendo seu currículo e destacando-se como uma das melhores bandas de baile do Estado.

