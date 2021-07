Avião de pequeno porte cai e homens escapam com vida em Guarapari; veja o vídeo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 112

Um avião bimotor de pequeno porte caiu após sofrer uma pane em um dos motores, na manhã deste domingo (4), na localidade de Lameirão, na zona rural de Guarapari.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, dois homens estavam na aeronave, um de 31 anos e o outro de 70, mas que estavam lúcidos durante o momento do resgate. Eles sofreram queimaduras nos braços, pernas e o idoso teve uma lesão no nariz.

As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para um hospital particular de Vitória. A aeronave entrou em chamas e foi completamente destruída. A equipe de combate foi até o local da queda, onde encontrou com populares que acabaram retirando partes do avião.

