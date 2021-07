Assumidos? Eduardo Costa posta foto com empresária de Alegre

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1077

Vivendo o romance – que não é mais segredo para ninguém – a distância, o cantor sertanejo Eduardo Costa e a empresária de Alegre Mariana Polastreli compartilharam alguns momentos juntos nesta semana.

Nessa sexta-feira (23), Eduardo compartilhou com seus quase nove milhões de seguidores no Instagram, um momento ao lado da loira, quando o casal fazia um ‘passeio aéreo’ no jatinho do sertanejo.

Antes disso, na quinta-feira, Mariana havia dividido com os seguidores alguns instantes ao lado do cantor, na casa dele em Belo Horizonte, pouco antes de embarcar de volta à Vitória, onde está morando atualmente. Veja o vídeo.

