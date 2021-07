Assim como a medalhista 'Fadinha', cachoeirense usou a tecnologia para aprender andar de skate

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 34

Advertisement

Advertisement

A medalhista olímpica Rayssa Leal, a Fadinha, de 13 anos, disse que aprendeu tudo que foi mostrado ao mundo em sua prova de skate, através de vídeos na internet. A tecnologia também foi um método de aprendizagem para a cachoeirense Thamires Seabra Carvalho, 23 anos. A partir de jogos de vídeo game, que a jovem desenvolveu a técnica no skate.

Continua depois da publicidade

Conhecida no esporte como Turimã, a skatista cachoeirense tem outro ponto em comum com a Fadinha. Desde muito nova, iniciou a prática no esporte pelas ruas da “Capital Secreta”, e não parou mais. Ela tinha apenas 12 anos, quando tentou se equilibrar no shape do skate, sem sucesso!

“Uma amiga me chamou para conhecer a pista de skate. Eu nunca tinha visto e muito menos tido algum contato com o esporte, pedi um skate emprestado e só caia. Dali em diante, eu vi que eu queria ao menos ficar em pé no skate, e não desisti, fui praticando até que deu certo”, relembra Thamires.

Além da persistência e influência da tecnologia, Turimã também contou com a ajuda dos amigos para aprimorar suas habilidades. Foi com dicas e apoio motivacional que a skatista se destacou no cenário do esporte.

Continua depois da publicidade

Morando na Serra há cinco meses, ela conta que saiu de Cachoeiro de Itapemirim para ganhar visibilidade em sua arte já que, segundo a skatista, os cachoeirenses não dão a devida valorização ao esporte e muito menos aos seus praticantes.

“Cachoeiro é uma cidade pequena, que infelizmente a própria população não valoriza o artista local. Mas, isso é uma coisa que deve ser desconstruída. Assim como o esporte, não só o skate, as pessoas não se interessam”, reclama.

Advertisement

Mulher inspira mulher no skate

Continua depois da publicidade

Com diversos ídolos no esporte, Thamires conta que busca inspiração em outra mulher, e inclusive, capixaba. Para ela, a skatista Rayane Oliveira é uma das referências no esporte.

“Primeiramente meus amigos, que sempre me apoiaram e me incentivaram, são minhas influências, além das meninas que sempre acompanho principalmente as capixabas, e uma delas é a Rayane Oliveira. A ‘bixa’ anda muito”, destaca.

Devido ao trabalho, Thamires atualmente tem treinando durante a noite de segunda a sábado. Ela mantém a prática por duas horas, durante três dias na semana, mas confirma que a vontade de se dedicar é cada vez maior.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].