Assassinos de vereador integravam quadrilha especializada em roubos e homicídios no Sul do ES

A motivação para a morte do empresário e vereador de Presidente Kennedy, Marcos Costalonga, 49 anos, ainda não foi esclarecida. No entanto, a Polícia Civil diz que os quatro homens que estão envolvidos nesse assassinato integravam uma organização criminosa especializada em roubos de carros, no Sul do Estado.

Eles foram presos nesta quarta-feira (28), durante uma operação que contou com a participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal e ocorreu simultaneamente nos bairros Aquidaban e Village da Luz, em Cachoeiro e em Aracuí, interior de Castelo. O grupo também é investigado por participação em outros homicídios.

De acordo com o delegado Thiago Viana, mesmo com a prisão dos acusados, o inquérito ainda não foi concluído e a investigação continua até que a motivação do crime seja comprovada.

“Ainda não é possível afirmar se foi um latrocínio ou uma execução porque os criminosos queimaram as provas, inclusive o HB20 usado por eles no dia do assassinato”, contou.

No veículo de Marquinho da Cooperativa, como a vítima era conhecida, a perícia contou dez marcas de tiros. O carro usado pela quadrilha foi encontrado em uma estrada de chão dias depois do crime. O automóvel tinha seis marcas de tiros e havia sido destruído por um incêndio criminoso.

O crime

Marquinhos voltava de uma confraternização com a mulher e um amigo, quando teve o carro interceptado pelos bandidos, em Leonel, zona rural de Presidente Kennedy.

Na tentativa de escapar dos criminosos, o vereador acelerou o veículo, mas perdeu o controle da direção ao ser atingido nas costas e acabou sofrendo um acidente.

Os outro ocupantes tiveram fraturas e foram levados para um hospital da região. Já o político morreu no local ao ser atingido por um tiro nas costas.

