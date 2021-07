Árvore causa morte de trabalhador em Venda Nova do Imigrante

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 248

Um operador de motosserra, de 29 anos, morreu no fim da tarde desta segunda-feira (5), ao ser atingido por um tronco de eucalipto, em Vargem Grande, interior de Venda Nova do Imigrante.

Anderson José Salvador Herbst trabalhava para uma empresa de extração de madeira e, no momento do acidente, estava sozinho numa área onde fica a plantação de eucalipto, segundo o encarregado da empresa à Polícia Militar.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. No entanto, constataram que Anderson já estava morto, por conta do impacto.

Na sequência, peritos foram ao local e removeram o corpo do trabalhador para o Serviço Médico de Cachoeiro de Itapemirim.

