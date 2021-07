Artistas cachoeirenses encerram o Circuito Luz del Fuego com oficinas online gratuitas

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 11

Os artistas Luiz Carlos Cardoso e Milena Paixão realizam, neste sábado (31), a última etapa do Circuito Luz Del Fuego em Cachoeiro de Itapemirim. Serão duas oficinas online e gratuitas para pessoas de qualquer cidade do Espírito Santo que tiverem interesse em participar.

As participações serão através do Google Meets. A escritora Milena Paixão comandará a oficina Poesia Conceitual a partir das 12h30. Já o ator e diretor teatral Luiz Carlos Cardoso será o responsável pela oficina Produção Cultural: Ideias Criativas Para Projetos de Pequeno Porte, às 15h.

Os interessados nas oficinas com os artistas devem fazer as suas inscrições pelo site www.circuitoluzdelfuego.com.br. O projeto é viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc de 2020 através da Secretaria de Cultura do Espírito Santo.

O Circuito surgiu da necessidade de suprir a carência de formação cultural voltada principalmente para mulheres estreantes na produção cultural sul capixaba. Além, é claro, de criar e gerenciar uma inovadora plataforma de lançamentos de novos projetos no interior do Estado como e-books, exposições e incentivo a artesãos na região.

Luz del Fuego

Dora Vivacqua (Cachoeiro de Itapemirim, 21 de fevereiro de 1917 — São Gonçalo, 19 de julho de 1967), mais conhecida pelo nome artístico Luz del Fuego, foi uma dançarina, naturista, atriz, escritora e feminista brasileira. Destacou-se como pioneira na implementação do naturismo no Brasil entre os anos 1940 e 1950, tendo sido a fundadora do primeiro reduto naturista da América Latina e a primeira nudista brasileira. É também reconhecida por sua contribuição na luta pela emancipação das mulheres.

Nascida no Espírito Santo, Dora pertencia a uma família de intelectuais e políticos, que realizava em sua residência reuniões literárias com a presença de relevantes personalidades do modernismo brasileiro, em Belo Horizonte, onde se estabeleceu em 1920. Bacharelada em Ciências e Letras, optou por seguir a carreira artística em meados de 1942. Amestrou serpentes e, dois anos mais tarde, estreou nos teatros de revista do Rio de Janeiro sob o pseudônimo Luz del Fuego, com espetáculos de dança em que aparecia com um casal de ofídios enrolado em seu corpo quase sempre nu. As apresentações da moça logo provocaram furor por todo o país e transformaram-na em uma das principais atrações do teatro nacional. Embora repudiada pelos mais conservadores, que a consideravam “uma ameaça aos bons costumes”, Luz del Fuego atraía enorme público para os seus espetáculos e tornou-se uma das vedetes mais conhecidas dos anos 1950 no Brasil, tendo sido contratada, inclusive, para excursionar pelo exterior.

Por suas apresentações enfrentou forte repressão das autoridades em algumas cidades, sendo, em várias delas, expulsa ou impedida de entrar. No final dos anos 1940, começou a expor os seus ideais existencialistas, naturistas, em defesa dos direitos da mulher e da liberdade de expressão, e em combate aos preconceitos sociais. Escreveu dois livros, em um dos quais lançava a teorização do movimento naturista brasileiro e, como resultado, viu-o ser banido das livrarias. Tentou candidatar-se a deputada federal com um partido político por ela fundado, mas impedido de ser registrado, e aventurou-se esporadicamente em algumas produções cinematográficas ao longo dos anos 1950. Por meio de uma autorização que recebeu da Marinha do Brasil, foi viver em uma ilha por ela rebatizada de Ilha do Sol, onde fundou o Clube Naturalista Brasileiro.

Apesar da popularidade de seus espetáculos, a artista sofreu dificuldades financeiras em seus últimos anos de vida. Luz del Fuego foi assassinada, juntamente com o seu caseiro, por dois pescadores na Ilha do Sol, em 19 de julho de 1967. Seus corpos foram lançados ao mar, mas recuperados em 2 de agosto. Sua história foi tema do documentário A Nativa Solitária, de 1954, recuperado pelo Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), de cujo acervo faz parte, bem como de um filme que leva o seu nome lançado em 1982. Em 2010, Luz del Fuego foi incluída na lista de artistas “Musas que fizeram a história do Rio”, elaborada pelo portal G1.

Artistas e a programação:

– Poesia Conceitual com Milena Paixão

Online – via Google Meets

Data: 31/07

Horário: de 12h30 às 15h

-Produção Cultural: Ideias Criativas Para Projetos de Pequeno Porte com Luiz Carlos Cardoso

Online – Via Google Meets

Data: 31/07

Horário: 15h às 17h

Acesse: circuitoluzdelfuego.com.br

