AQUINOTICIAS.COM no WhatsApp! Conteúdo de qualidade e credibilidade na palma da mão

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 47

Advertisement

Advertisement

Buscando sempre levar informação com qualidade e credibilidade para os seus leitores, o portal AQUINOTICIAS.COM traz mais uma novidade: notícias via WhatsApp.

Continua depois da publicidade

Diariamente, os leitores do AQUINOTICIAS.COM poderão receber as principais notícias do Espírito Santo, com destaque à Região Sul, além do Brasil e do mundo, diretamente no celular, pelo aplicativo. As informações serão enviadas ao público de forma ágil, fácil e segura por uma lista de transmissão através do WhatsApp.

O espaço é voltado ao compartilhamento de informações apuradas e checadas pela equipe de reportagem do AQUINOTICIAS.COM, o maior portal de notícias do Sul do Espírito Santo. Para fazer parte dessa novidade, basta acessar o link (clique aqui) do AQUINOTICIAS.COM.​ Pelo link, você será orientado sobre como fazer parte da lista de transmissão.

Os leitores terão acesso em primeira mão às notícias mais importantes do dia a dia, além de análises exclusivas dos colunistas. As reportagens, opiniões e conteúdos de entretenimento serão enviadas em tempo real aos leitores.

Continua depois da publicidade

Quem acessar, poderá sair da lista de notícias a qualquer momento. Informações via WhatsApp é mais um canal de distribuição dos conteúdos do AQUINOTICIAS.COM, além da página no Facebook e do perfil no Instagram.

Credibilidade pelo WhatsApp

O Grupo Folha do Caparaó (GFC), que mantém o maior portal de notícias do Sul do Espírito Santo, o AQUINOTICIAS.COM, veículo que está entre os quatro que lideram a audiência no Estado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Graças a habilidade de se adaptar às mudanças tecnológicas e sociais, o GFC tem se consolidado como referência em jornalismo, ampliando sua área de cobertura mesmo em anos de intensa crise econômica e pandêmica no País. O grupo, também com forte atuação nas mídias sociais, possui no Facebook e Instagram mais de 150 mil seguidores.

A liderança em audiência na região Sul Capixaba, que consolidou o AQUINOTICIAIS.COM como uma das principais referências no jornalismo capixaba, está aliada a credibilidade e confiança que as pessoas têm no veículo, com a agilidade de acesso à informação possibilitada pelas novas tecnologias. A responsabilidade com a informação sempre é prioridade na linha editorial do Grupo Folha do Caparaó.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].